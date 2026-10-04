"استحداث 150 عنوانا وظيفيا".. بشرى الى المسكنين والمغبونين من موظفي الوزارات

وقال النائب عن الكتلة في مؤتمر صحفي تابعته ، "نزف البشرى لكل المسكنين والمغبونين من موظفي الوزارات، حيث استكملنا التعديل الـ22 من وتم التصويت على تعديل قانون الملاك رقم 25 لسنة 1960".وأضاف "تم استحداث اكثر من 150 عنوان وظيفي لانصاف المسكنين والمغبونين في كل الوزارات خاصة والوقفين الشيعي والسني ووزارتي الدفاع والداخلية"، موضحة ان "هذا التعديل سيكون الأخير ونشكر جهود جميع النواب الذين شاركوا في هذا الإنجاز".