النفط تكشف للسومرية أسباب أزمة البنزين وتطمئن المواطنين: ستُحل خلال أيام

وقال في تصريح خاص للسومرية نيوز، إن "أحد أسباب المشكلة الوقتية هو وجود فجوة بين الاستهلاك والتجهيز، رغم مساعي الوزارة لتقليل أضرارها على المواطنين"، مردفاً أن "تأخر إحدى بواخر البنزين المحسن المستورد في الوصول إلى الموانئ تسبب بمسكلة وقتية، ستُحل خلال الأيام القليلة المقبلة".ودعا الركابي، خلال حديثه، "المواطنين إلى عدم التجمهر أمام محطات بعد وصول باخرة البنزين المستورد والشروع بعمليات التفريغ وتجهيز المحطات بالوقود"، لافتا إلى "عدم وجود أزمة في الوقود، وأن المشكلة ستُحل بأسرع وقت ممكن".