تحرك نيابي لحصر العطل الرسمية برئاسة الوزراء والحد من العطل العشوائية

وقالت عضو اللجنة، رجاء فاضل الحمدي، في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته ، أن "كثرة العطل المؤقتة والمحليَّة باتتْ تُؤثر سلباً في سير التعليم، ولاسيما طلبة الصفوف المنتهية".وأشارتْ إلى أنَّ "التوجيه الحكوميَّ المرتقب سيُنظّم الإجازات والعطل التي تُعلنها المحافظات، مؤكّدةً أنه ليس من المقبول- على سبيل المثال- إعلان عطلةٍ شاملةٍ لمحافظةٍ كاملةٍ بسبب سوءٍ في الأحوال الجويَّة ينحصر تأثيره في مناطق محدودةٍ."وبيَّنتْ أنَّ "إسناد قرار العطل حصراً برئاسة الوزراء- سواءٌ للبلد عامَّةً أو لمحافظةٍ معيَّنةٍ عند الضرورة- سيُقلّص العطل العشوائيَّة ويُسعف الهيئات التدريسيَّة لإتمام المناهجفي مواعيدها."