النزاهة: السجن 6 سنوات لوكيل وزير الثقافة الأسبق لإضراره بالمال العام

وأفادت الهيئة، في معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها على القضاء، بأنَّ محكمة جنايات الكرخ/ أصدرت قرار حكم غيابياً بحق المُدان الهارب (سربست عمر حسن)، الذي كان يشغل منصب وكيل وزير الثقافة، يقضي بالسجن لمدة ست سنوات، جرَّاء المخالفات المرتكبة في القضيَّة الخاصَّة بتعاقد الوزارة في العام (٢٠١٤) مع شركةٍ دنماركيَّةٍ تحمل اسم (مجموعة المعارض القابضة)؛ لغرض عرض كنز الأثريّ في المتاحف الأوربيَّة.وأضافت الهيئة إنَّ المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المُتحصّلة في القضيَّة، وجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة، فقرَّرت الحكم غيابياً على المُدان الهارب بالسجن لمُدَّة ست سنواتٍ؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات رقم (١١١ لسنة ١٩٦٩).