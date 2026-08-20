العيداني يوضح تفاصيل مبادرة توزيع الأراضي وموعد التقديم

وقال في تصريح للسومرية نيوز، إن "موعد التقديم على قطع الأراضي ضمن مبادرة المليون قطعة أرض يعلنه في عموم المحافظات"، نافياً إطلاق التقديم الإلكتروني عليها من أي جهة أخرى".وتابع أن "جميع اللجان المكلفة بمتابعة المبادرة تعمل على تهيئة جميع التفاصيل، وسيتم الإعلان عنها بشكل موحد في عموم من قبل رئيس الوزراء".