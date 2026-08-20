اللامي تشيد بقرارات القضاء الأعلى وتثمن التنازل عن الشكاوى

وثمّنت في بيان، توجيه خلال الجلسة التاسعة للمجلس، المنعقدة اليوم، للقضاة بضرورة التعاون مع نقابة المحامين بما يمكنهم من أداء أعمالهم بانسيابية، فضلاً عن قراره التنازل عن الشكاوى المقدمة من المجلس بصفته الوظيفية بحق المحامين بمناسبة (يوم المحامي).وأكدت أن هذه القرارات تجسد عمق التعاون بين القضاء ونقابة المحامين، وتعزز مكانة المحامي بوصفه شريكاً أساسياً في تحقيق العدالة وسيادة القانون.