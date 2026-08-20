حريق يلتهم معمل "آيس كريم" في المنطقة الصناعية بالنجف

وقال المصدر لـ ، إن "حريقاً اندلع داخل معمل لإنتاج الآيس كريم في ضمن بالنجف ".وتابع، أنه "توجهت عشر فرق إطفاء إلى موقع الحادث، في محاولة للسيطرة على النيران وإخمادها".ولم تُعرف حتى الآن أسباب اندلاع الحريق، فيما لم ترد معلومات عن حجم الأضرار أو وجود إصابات.