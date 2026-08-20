وزير النفط: ضرورة الاهتمام بملف توفير المشتقات النفطية وتأمين تجهيزها للمواطنين

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ ، أن " ترأس اجتماع خلية الأزمة"، مؤكداً على "ضرورة الاهتمام بملف زيادة الطاقات التصديرية من الموانئ الجنوبية والمنفذ الشمالي، وتسخير كافة الامكانات، لدعم ، وتأمين الإيرادات المالية للدولة".وحضر الاجتماع "وكلاء الوزارة والمستشارون والمدراء العامون لتشكيلات الوزارة".واشار الوزير إلى "ضرورة الاهتمام ايضاً بملف توفير المشتقات النفطية، وتأمين تجهيزها للمواطنين، والجهات المعنية والمحافظات"، مشدداً على "بذل الجهود الكبيرة، والتنسيق العالي بين جميع القطاعات، لتحقيق أهداف وخطط الوزارة في ظل الظروف الحالية، ولديمومة عمليات التجهيز، وامدادات ضخ المشتقات النفطية، لتلبية الاستهلاك المحلي".