التربية تصدر توضيحاً بشأن قبول التلاميذ من ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بالمدارس

وذكرت التربية بحسب وثيقة صادرة عن العام والأجنبي، وموجهة إلى للتربية في المحافظات كافة باستثناء ، أنه " بناءً على مقتضيات المصلحة العامة، تمت الموافقة على قبول تلاميذ من الآخر ضمن صفوف وبرامج التربية الخاصة في المدارس المشمولة".وأوضحت الوثيقة أن " يشمل التلاميذ في الصف السادس الابتدائي المشمولين ضمن صفوف وبرامج التربية الخاصة، من ذوي الإعاقة والاحتياجات التعليمية الخاصة، وذلك وفق الضوابط والإجراءات المعتمدة".وأكدت الوزارة أن "الإجراء يأتي لتوفير متطلبات الرعاية التعليمية المناسبة لهذه الفئة، داعيةً المديريات المعنية إلى اتخاذ ما يلزم وإعلامها بالإجراءات المتخذة".