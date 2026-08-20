الزيدي يؤكد أهمية مساهمة هيئة الاستثمار في مشروع المليون قطعة أرض سكنية

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس في بيان ورد لـ ، ان "رئيس مجلس الوزراء علي فالح ، أجرى زيارة إلى مقر ، للاطلاع على خطط الهيئة ومشاريعها وآليات تنفيذ المشاريع الاستثمارية في مختلف القطاعات التنموية، وعلى مستوى جميع المحافظات".واستمع رئيس مجلس الوزراء إلى "عرض عن واقع العمل الاستثماري، وأبرز الفرص والمشاريع المطروحة، وآليات تسريع إجراءات تنفيذها، بما ينسجم مع أولويات البرنامج الحكومي وأهداف التنمية الاقتصادية".وأكد أن "الحكومة تفخر بوجود مؤسسة عراقية مثل للاستثمار، بوصفها تمثل عنواناً للدولة في مجال الاستثمار"، مشيراً إلى أن " منفتح على الاستثمارات، ويسعى إلى بناء شراكات طويلة الأمد مع المستثمرين".وأشار إلى "امتلاك العراق فرصاً استثمارية كبيرة في مختلف القطاعات، وضرورة استثمار عامل الوقت وتسريع إجراءات تحويل هذه الفرص إلى مشاريع حقيقية تعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع. كما وجه بالعمل على مبدأ التجزئة في تنفيذ المشاريع، لغرض تسريع الإنجاز"، مشدداً على إيلاء اهتماماً خاصاً، ولاسيما من خلال إنشاء المدن الصناعية المرتبطة به، بما يخلق بيئة اقتصادية متكاملة".أكد رئيس مجلس الوزراء "أهمية تنمية المناطق الريفية وتطوير القطاع الزراعي، عبر توفير الأراضي الزراعية للاستثمار أمام المهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين، بما يسهم في تنشيط الإنتاج الزراعي والحيواني وتوفير فرص العمل".وشدد على "أهمية مساهمة الهيئة في مشروع المليون قطعة أرض سكنية، بما يدعم جهود الحكومة في معالجة الملف السكني وتوفير الأراضي للمواطنين".من جانبه، أكد رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار أن "المشاريع الاستثمارية تمضي بالانسجام مع أولويات البرنامج الحكومي وأولوياته، وأن الهيئة تعمل على تحويل الفرص الاستثمارية المتاحة إلى مشاريع وواقع تنموي ملموس".