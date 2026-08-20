التعليم تعلن إطلاق استمارة نقل الطلبة الوافدين من خارج العراق

وذكر بيان للوزارة، ورد لـ ، انه "تم إطلاق الاستمارة الإلكترونية الخاصة بنقل الطلبة الوافدين من خارج على وفق قناة التعليم الخاص الصباحي (الحكومي والأهلي) الدولي للسنة الدراسية 2027/2026".واضاف البيان، أن "التقديم يكون عبر تطبيق (منصة قدم) او بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة".