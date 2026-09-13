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تشكيل لجنة وزارية للوقوف على أسباب تسرب الأمونيا في البصرة
محليات
2026-09-13 | 16:08
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
225 شوهد
قرر
وزير الصناعة
والمعادن
محمد نوري
، الأحد، تشكيل لجنة وزارية للوقوف على أسباب تسرب الأمونيا في
محافظة البصرة
.
وقالت الوزارة، "وجّه
وزير الصناعة
والمعادن
محمد نوري
بتشكيل لجنة وزارية؛ للوقوف على أسباب حادث تسرّب غاز الأمونيا داخل مصنع سماد اليوريا التابع للشركة العامة لصناعة
الأسمدة
الجنوبية في
محافظة البصرة
".
وكان مصدر أمني كشف اليوم الاحد، عن تسجيل حالتي وفاة وحالات اختناق بعد تسريب غاز الامونيا بمعمل للاسمدة في
البصرة
.
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