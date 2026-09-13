تشكيل لجنة وزارية للوقوف على أسباب تسرب الأمونيا في البصرة

وقالت الوزارة، "وجّه والمعادن بتشكيل لجنة وزارية؛ للوقوف على أسباب حادث تسرّب غاز الأمونيا داخل مصنع سماد اليوريا التابع للشركة العامة لصناعة الجنوبية في ".وكان مصدر أمني كشف اليوم الاحد، عن تسجيل حالتي وفاة وحالات اختناق بعد تسريب غاز الامونيا بمعمل للاسمدة في .