التعليم تحدد مواعيد دوام طلبة المرحلة الاولى والامتحانات في الجامعات

وقال الدراسات والتخطيط والمتابعة في الوزارة، حازم الأمير، في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته ، إن "منتصف الشهر المقبل (تشرين الثاني) سيشهد البدء بالدوام الرسمي لطلبة المرحلة الأولى في مختلف الجامعات والكليات الحكومية والأهلية".وأكد أن "الوزارة اعتمدت برنامجاً جديداً يتزامن مع إعلان نتائج المركزي، والذي يتيح للمتقدمين خيارات متعددة عند إعلان النتائج خلال الفترة المقبلة"، مشيرا الى انه "سيكون على كل متقدم تثبيت اختياره النهائي للكلية أو الجامعة عبر منصة القبول المركزي باستخدام رمز سري خاص".وتابع أن "هذا الإجراء يشمل جميع المتقدمين في ومحافظات البلاد كافة".وفيما يخص التوقيتات الأكاديمية للفصل الدراسي الأول والامتحانات، ينتهي الفصل الدراسي الأول في الـ 31 من كانون الأول المقبل، بينما تنطلق الامتحانات في الثالث من كانون الثاني المقبل، لتشمل الامتحانات نصف السنوية للكليات والمعاهد المطبقة للنظام السنوي، والامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول للكليات التي تتبع النظام الفصلي ومقررات الدراسة.وتبدأ العطلة الربيعية البالغة 15 يوماً في الـ 17 من كانون الثاني لتنتهي في الـ 30 من الشهر ذاته.وبين ان "توضيحاته بالإعلان عن انطلاق الفصل الدراسي الثاني في عموم الجامعات والكليات يوم 31 من كانون الثاني، على أن ينتهي الفصل رسمياً في 13 من آيار المقبل، إيذاناً ببدء الاستعدادات للامتحانات النهائية".