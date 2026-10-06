مصرع موظف اثر سقوطه بخزان للمياه في محطة تصفية سجن التاجي

وقال المصدر لـ ، ان "موظفا في وزارة العدل يعمل مشغل محطة تصفية مياه سجن لقي مصرعه نتيجة تعرضه الى حادث سقوط في خزان المياه للتصفية الذي يبلغ عمقه 10 امتار اثناء الصيانة".وأضاف ان "فرق الدفاع المدني تعمل على انتشال الجثة ونقلها الى الطب العدلي".