هيئة الاعلام تؤيد قرار منع ظهور عماد المسافر

وجاء في وثيقة صادرة عن الهيئة تابعتها ، انه "من خلال التدقيق تبين ان الطعن مقدم ضمن المدة ومشتملا على أسبابه القانونية لذا تقرر قبوله من الناحية الشكلية ولدى عطف النظر على القرار المطعون فيه تبين انه صحيح وموافق للقانون، اذ يتضح من خلال الاطلاع على الأوليات واللوائح ان التنفيذي لهيئة الاعلام والاتصالات بموجب القرار المطعون فيه قرر منع الطاعن من الظهور الإعلامي في كافة وسائل الاعلام المحلية والاجنبية العاملة في مدة (15) يوما من تاريخ صدور كتاب المنع، نتيجة المخالفة المنسوبة اليه، وحيث ان تقرير الرصد المشار اليه انفا بين حصول مشادات كلامية بين الطاعن والضيف الآخر تطورت الى حصول مشاجرة واشتباك بالأيدي داخل الاستوديو فان مثل هذه السلوكيات تعد سلوكيات غير حضارية ومجردة من الكياسة والانضباط المفترض توافره لدى من يظهر في برامج تلفزيونية وإعلامية".وتابعت ان "مثل تلك الافعال تمس الذوق العام ولا تمت بالصلة للرسالة الإعلامية التي تتطلب احتواء الخلافات بالحجة والمنطق بدلا من الانزلاق الى مظاهر العنف والفوضى امام الجمهور"، موضحة انه "تقرر رد الطعن وصدر القرار نهائيا بالاتفاق".