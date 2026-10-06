تصريح جديد حول رواتب الموظفين

وقالت عضو اللجنة في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "اجتماعات رئيس ، المكثفة في ، قد تمهد لانفراج في بعض الملفات المالية"، موضحةً أن " الامريكية سمحت بمرور النفط عبر هرمز، ولكن لم تسمح لحد الان".وأضافت أن "رواتب الموظفين مؤمنة، وهناك احتياطي داخل البنك المركزي في حال وجود أي عجز سيتم التمويل"، لافتةً الى أن "الوضع الاقتصادي للدولة بدأ يتحسن في بيع النفط".واشارت الى أن "نسب تصدير النفط جيدة على الرغم ان الشركات تقوم بأخذ النفط من الحكومة وتصدره على مسؤوليتها وتتحمل تبعات التصدير في حال حدوث المخاطر، ولكنها تخصم من البرميل من 15 دولار الى 30 دولار للبرميل".