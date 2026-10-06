الانواء الجوية تصدر تحذيرا جديدا (صورة)

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "المنطقة المحددة باللون الاحمر تشير إلى وجود سحب رعدية وعواصف جوية مؤثرة على حركة وسلامة الطيران".وأضافت ان "هذا التحذير يسري للفترة 01:30-05:30 مساءً بالتوقيت المحلي".