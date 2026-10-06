هيئة استثمار ذي قار توضح حقيقة المشروع الاستثماري على كورنيش الناصرية

وقالت الهيئة في بيان، إن "الموقع المشار إليه يخضع لنظام المساطحة، الذي يقع ضمن اختصاص حصراً، وفق السياقات والصلاحيات المعمول بها، مشيرةً إلى أن الهيئة لا علاقة لها بمنح أو إدارة أو متابعة المساطحات الواقعة ضمن الموقع".وأضافت أن "هناك فرقاً بين المشاريع الاستثمارية الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار والجهات المختصة بمنح الإجازات الاستثمارية، وبين نظام المساطحة الذي يختلف من حيث الأساس القانوني والجهة صاحبة الاختصاص".وأشارت الهيئة إلى أنها "قامت، في إطار دعم استكمال مشروع كورنيش والحفاظ على أهدافه التطويرية والجمالية، بسحب جميع الإجازات الاستثمارية الممنوحة سابقاً ضمن موقع ، بما ينسجم مع توجهات إكمال المشروع وتطوير واجهة المدينة بما يخدم المصلحة العامة".وأكدت أن "الصورة المتداولة لا تمثل مشروعاً استثمارياً تابعاً لها، ولا تتحمل الهيئة أي مسؤولية أو دور بشأنها، مبينةً أن مسؤولية الموقع وما يتعلق به من إجراءات تقع ضمن اختصاص الجهة البلدية المعنية".ودعت "وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى توخي الدقة والتحقق من المعلومات ومصادرها قبل تداولها، والتمييز بين المشاريع الاستثمارية الخاضعة لقانون الاستثمار والمواقع المشمولة بنظام المساطحة، تجنباً لإثارة اللبس أو تحميل الجهات الحكومية مسؤوليات لا تقع ضمن اختصاصها".