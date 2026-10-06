الفرات يرفع الإنذار في الأنبار.. سواتر ومفارز إنقاذ تحسباً لارتفاع المناسيب

وقال مدير العلاقات والإعلام في المديرية نؤاس صباح شاكر، للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "الإجراءات شملت نشر مفارز الإطفاء والإنقاذ على ضفاف النهر، ومراقبة مجراه بشكل مستمر، فضلاً عن إجراء مسح للمناطق الضعيفة ومعالجتها عبر إنشاء سواتر ترابية ودعامات وقائية".وأضاف أن "المديرية استحصلت تعهدات من المتجاوزين على حرم حوض النهر لإزالة المخالفات التي قد تعيق جريان المياه، مؤكداً استمرار التنسيق مع الدوائر الخدمية والأمنية ومتابعة مناسيب لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفق تطورات الموقف المائي".