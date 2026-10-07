هزة أرضية بقوة 3.5 درجة تضرب كركوك

وقالت الوزارة، في بيان ورد لـ ، إن "مراصدنا الزلزالية سجلت حدوث هزة ارضية صباح هذا اليوم الاربعاء الموافق 7/10/2026 تبعد 25 كيلومتر شمال شرق ".وأضافت أن "قوة الهزة الارضية بلغت 3.5 درجة وتم الشعور بها من قبل المواطنين الساكنين في المحافظة"، داعية المواطنين إلى "الابتعاد عن الإخبار الكاذبة والإشاعات والالتزام بالوصايا الزلزالية".