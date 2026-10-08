إطلاق وثيقة المساهمات المحددة وطنياً للعراق NDC

وذكر لرئيس الوزراء، في بيان ان "رئيسَ ، علي فالح ، أناب مدير مكتبه، ، لحضور إطلاق وثيقة المساهمات المحددة وطنياً المحدثة للعراق NDC، بالتعاون والتنسيق مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة".وأوضح، أن "الوثيقة تأتي ضمن تعزيز التزامات بموجب اتفاق ، وتوجيه العمل المناخي نحو برامج ومشاريع تستجيب لأولويات التنمية واحتياجات المواطنين".وأكد مدير مجلس الوزراء، خلال إطلاق وثيقة المساهمات، أن "العراق يدرك حجم التأثيرات الحاصلة للتغير المناخي، في مختلف الجوانب، ما يتطلب وضع المعالجات الضرورية لذلك".وثمن العوادي "جهود وزارة البيئة وبرنامج الإنمائي، ووكالات والشركاء الدوليين، في إعداد هذه الوثيقة".