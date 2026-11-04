خمسة عراقيين.. ماذا شملت تحديثات العقوبات الأميركية؟

وبحسب الوثيقة الأميركية، فإن الجهات والأشخاص المعنيين كانوا مدرجين مسبقاً على قائمة الأشخاص المحظورين (SDN)، فيما اقتصر التعديل الأخير على إضافة عبارة تحذيرية تشير إلى القسم الثاني من الأمر التنفيذي 13902، ما يعني أن التحديث لا يمثل إدراجاً جديداً لجميع الأسماء الواردة فيه.وتضمنت الإجراءات الأميركية في الإعلان نفسه إدراجات جديدة لأشخاص وشركات أخرى مرتبطة بإيران، وهي إجراءات منفصلة عن التعديلات التي طالت السجلات السابقة.كما شملت مصرف الإسلامي (Islamic Regional Cooperation Bank)، الذي تورد القائمة عنواناً له في منطقة العرصات بالمسبح في ، فضلاً عن عنوان في طهران، ورمز تحويلات RCDFIQBA. ويربط سجل OFAC المصرف ببنك اقتصاد نوين الإيراني، مضيفاً إليه التحذير ذاته.وضمت قائمة التحديثات خمسة أسماء عراقية، أولها علي معارج ، المولود في في الأول من تموز 1966، والذي تذكر الوثيقة بغداد والعمارة ضمن عناوينه، وتربطه بسليم أحمد سعيد.كما ورد اسم علي أكبر نامدار المندلاوي، المقيم والحامل للجنسيتين العراقية والكندية، والذي تربطه الخزانة الأميركية بشركة شمس وبحر للتجارة (Shams and Bahr Trading Company LLC)، مع تسجيل أكثر من تاريخ ميلاد له في الوثيقة.وشملت القائمة أيضاً ماجد علي أكبر نامدار المندلاوي، المولود في 20 تموز 1972، والمقيم في دبي، ويحمل الجنسيتين العراقية والتركية، ويرتبط بالشركة ذاتها، فيما تورد الوثيقة اسماً بديلاً له هو ماجد علي أكبر الكردي.ومن بين الأسماء كذلك حميد ، المولود في بغداد في 13 نيسان 1974، والمقيم في دبي، ويحمل الجنسية العراقية إلى جانب جنسية سانت كيتس ونيفيس، وتربطه الوثيقة بشركة غالاكسي أويل.أما الاسم الخامس فهو ثمود ، المولود في بغداد في 14 تشرين الأول 1966، والمقيم في دبي بحسب السجل الأميركي، والذي يربطه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بشركة G M C G Shipping LLC العاملة في قطاع الشحن.وامتدت التحديثات إلى عدد من الشركات المرتبطة بقطاعات النفط والخدمات البحرية، من بينها شركة VS Oil Terminal FZE المسجلة في المنطقة الحرة بالحمرية في الشارقة، والتي يظهر في بياناتها عنوان آخر في منطقة بمحافظة قرب الرصيف 41، فيما تشير الوثيقة إلى تأسيسها في 20 أيار 2021.كما ورد اسم شركة VS Petroleum DMCC، التي يقع مقرها في دبي وتظهر أيضاً باسم Ikon Petroleum DMCC، ويربطها السجل الأميركي بسليم أحمد سعيد.وتضمنت القائمة شركة VS Tankers Free Zone Entity – DMCC Branch المسجلة في الإمارات، والتي ترد ضمن أسمائها البديلة تسمية «الخدمات العراقية للشحن وتجارة النفط» (Al Iraqia Shipping Services and Oil Trading)، مع عناوين في دبي وعجمان.كذلك شملت التحديثات شركة Galaxy Oil FZ LLC المسجلة في رأس الخيمة، ولها عنوان آخر في دبي، ويربطها سجل الخزانة الأميركية بوليد خالد حميد السامرائي.وتُظهر البيانات امتداد الروابط التجارية الواردة في سجلات العقوبات الأميركية بين بغداد والبصرة وعدد من المدن الإماراتية، بينها دبي والشارقة وعجمان ورأس الخيمة، إلا أن ورود عناوين متعددة في السجلات لا يثبت، بحد ذاته، ممارسة نشاط مخالف في كل موقع.