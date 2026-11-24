وشهد المعرض الذي أقيم تحت عنوان "النحت.. نافذة أخرى للتعبير الإنساني"، مشاركة 50 فناناً ونحاتاً عراقياً قدموا أعمالاً فنية تنوعت بين الاتجاهات الحديثة والمعاصرة والتجريدية، بحضور عدد من الكادر المتقدم بالوزارة.وأكد العيثاوي، خلال كلمة الافتتاح، وفق بيان للوزارة، أهمية دعم الفنان العراقي واحتضان الطاقات الإبداعية، مشيراً إلى الدور الذي تؤديه الفنون التشكيلية في التعبير عن الهوية الحضارية والثقافية وحرص الوزارة على مواصلة دعم الحركة الفنية وتوفير المساحات المناسبة لعرض النتاجات الإبداعية وإبراز التجارب الفنية العراقية.وأجرى الوزير جولة في أروقة المعرض يرافقه وكيل للشؤون الثقافية الدكتور ، اطّلع خلالها على الأعمال والمنحوتات المشاركة، واستمع إلى أفكار الفنانين و مضامين ورؤاهم الفنية والتقنيات المستخدمة في إنجازها، مشيداً بالتنوع الإبداعي الذي عكسته الأعمال المشاركة وما قدمته من رؤى وتجارب فنية تجسد ثراء المشهد التشكيلي العراقي.