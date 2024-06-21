جوجل يحتفل بعيد الأب العالمي

السومرية نيوز – منوعات

احتفل محرك البحث الأشهر في العالم جوجل، الذي يوافق اليوم الجمعة الموافق الـ21 من حزيران، حيث غير الواجهة الرئيسية بلوحة رسمت فيها الاب وهو يعلم ابنه كيفية الرسم والتلوين.

ويُحتفل بهذا العيد في أيام مختلفة في أنحاء العالم.

حيث تحتفل بهذا اليوم العديد من الدول العربية، الا ان هذا العيد تحول الى ديني في بعض منها.

وأول من جاءته فكرة تخصيص يوم لتكريم الأب هي سونورا لويس سمارت دود (Sonora Louise Smart Dodd) ،من سبوكِين بولاية ميشيجان بالولايات المتحدة في عام 1909م، بعد أن استمعت إلى موعظة دينية في يوم الأم.

وأرادت سونورا أن تكرم أباها وليم جاكسُون سمَارت.

وكانت زوجة سمارت قد ماتت عام 1898م، وقام بمفرده بتربية أطفاله الستة.

ولذلك قدمت دَود عريضة تُوصي بتخصيص يوم للاحتفال بالأب، وأيدت هذه العريضة بعض الفئات. وتتويجا لجهود سونورا دود احتفلت مدينة سبوكين بأول يوم أب في 19 حزيران عام 1910م، وانتشرت هذه العادة فيما بعد في دول أخرى.

واحتفل مُحرك البَحث جوجل بيوم الأب في أنحاء مُختلفة من العالم وفقاً للتواريخ التالية:

5 حزيران في سويسرا وَليتوانيا.

12 حزيران في النمسا.

17 حزيران في السلفادور وَغواتيمالا.

19 حزيران في دُول مُتعددة ما عدا الدُول العَربية

21 حزيران في جميع الدُول العَربية ما عدا فلسطين وسوريا واليمن وموريتانيا والسودان والصومال وجيبوتي.

23 حزيران في بولندا وَنيكاراغوا.

31 حزيران في جمهورية الدومينيكان.