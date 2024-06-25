"زيارة مباركة".. الشيخ عبدالله بن زايد يزور سميرة توفيق في منزلها!

ووثّقت الإعلامية لينا رضوان، إبنة شقيقة سميرة توفيق الزيارة التي وصفتها بـ "المباركة" عبر تطبيق انستقرام من خلال مجموعة صور جَمعت سميرة وعائلتها بالوفد الإماراتيّ على رأسه الشيخ عبد الله، في جلسة ودّية من القلب للقلب، وأرفقت الصور بتعليق لافت قالت فيه: "تبارك بيتنا وتباركت فيلا سميرة توفيق بزيارة سموّ الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان ولأنه ابن البيت العريق المتجذر بالوفاء.. بيت الراحل الكبير سمو الشيخ زايد بن سلطان تغمده الله بوسيع رحمته وسموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، أمّ الإمارات المتجذرة بالمحبة والوفاء والعطاء، هكذا هم أبناؤهم الشيوخ الكرام".وأضافت: "سمو الشيخ عبد الله بن زايد تجمعه بسميرة علاقة قديمة جداً.. لم يتركها يوماً حتى وهي في لبنان في الأيام الصعبة. كان صغيراً وكان يراها مع الأهل الكرام في بلاد أوروبا والإمارات، وبينهما ذكريات جميلة.. سموّ الشيخ عبد الله بن زايد من أتى بنا بزمن الكورونا الصعب وجنّد مكتبه لسلامة سميرة توفيق في زمن الكورونا".وتابعت لينا رضوان حديثها عن خالتها سميرة وعلاقتها بالشيخ عبد الله، وكتبت: "نحن كلّنا فخر أنّنا تحت جناح إسمه وطبابة سميرة توفيق ورعايتها في كليفلاند أبوظبي، كانت وما زالت تحت رعايته حفظه الله وباركه.. كم كانت الجلسة جميلة مفعمة بالمحبّة ،كبيرة بالضيف الكريم ومن معه، وهو ليس بضيف هم أصحاب الدار والأرض الكريمة التي تحضن الناس وترعاهم من كلّ بقاع الدنيا. سيدي سموّ الشيخ عبدالله حفظك الله ورعاك وسدد خُطاك انتم أبناء الكبير الراحل سموّ الشيخ زايد بن سلطان وحفظ الكرامات من شيمكم".