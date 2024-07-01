"نصفها تم في أقل من دقيقة".. اختراق 193 مليون كلمة مرور

السومرية نيوز- منوعات

كشفت شركة "كاسبرسكي" للأمن السيبراني في دراسة أجرتها عن اختراق 193 مليون كلمة مرور عبر العالم، وأن النصف من عمليات الاختراق قد تم في أقل من دقيقة.

وأوضحت النتائج أن "ربع العينة التي شملتها الدراسة كانت لديها كلمات مرور قوية أو مقاومة والتي يمكن اختراقها ولكن بعد محاولات مستمرة".

ويؤكد الباحث الأمني الأول في فريق البحث والتحليل العالمي لدى كاسبرسكي، ماهر يموت، أن "عمليات الاختراق والحصول على كلمات المرور تتم داخل ما يسمى بـ"الانترنيت المظلم" من خلال زرع فيروسات أو سرقتها من مواقع غير آمنة".

ويتابع يموت، أن "المخترقين يقومون بعد ذلك بعرض كلمات المرور للبيع في الانترنيت المظلم".

ويوضح الباحث الأمني، أنه "خلال الدراسة التي قامت بها الشركة أظهرت أن أغلب كلمات المرور يتم الوصول إليه واختراقها بسهولة باستثناء "المقاومة" التي يصعب الوصول إليها".

كيف يمكننا حماية أجهزتنا وحساباتنا الإلكترونية من الاختراق بحسب الباحث الأمني ماهر يموت؟

اختيار كلمات مرور مكونة من رموز وأحرف وأرقام.

اعتماد كلمة طويلة يلعب أيضا دورا مهما في الحماية من الاختراق بحيث يجب الحرص على أن تفوق 15 حرفا ورمزا.

اختيار الكلمات الطويلة التي يمكن حفظها بسهولة مثل بيت شعر أو مقولة مشهورة أو مطلع أغنية.

في حال اعتماد كلمات مرور سهلة يجب الحرص على تغيرها باستمرار، أما عند اختيار كلمة مرور "مقاومة" فيمكن تغييرها بمعدل كل 3 أشهر على الأقل.

اللجوء إلى تطبيقات إدارة كلمات المرور التي تتميز بدرجة عالية من الأمان وتقوم بحفظ الكلمة واقترح كلمات معقدة لمختلف المواقع مع امكانية تعديلها بسهولة.

فتح الأجهزة أو تطبيقات الهاتف من خلال بصة الاصبع أو التعرف على الوجه.

تفادي فتح الروابط مجهولة المصدر التي قد يتم من خلالها اختراق كلمات المرور.

عدم استخدام كلمات المرور واحدة لفتح جميع التطبيقات والأجهزة.