ظاهرة غريبة.. يابانيات يتزوجن أنفسهن: سأجعلني سعيدة

وبحسب التقرير تنجذب بعض النساء إلى رغبتهن في ارتداء فستان جميل، بينما يرغب البعض الآخر في الاحتفال بحدث شخصي مهم، ما يدفعهن لتخطيط حفلات زفافهن الوهمية دون إشراك رجل في الأمر أي دون وجود عريس.وقد اتبعت نجمة الأفلام الإباحية مانا ساكورا هذا الاتجاه، حيث أقامت حفل زفافها الفردي في مارس 2019، ووضعت الخاتم في إصبعها وتعهدت على نفسها بجرأة: "سأحترم حياتي الخاصة، في المرض والصحة سأحب نفسي دائما وسأجعل نفسي سعيدة".وأجرت امرأة أخرى تدعى هاناوكا حفل زفاف منفردا في أحد مطاعم طوكيو، ودعت إليه 30 صديقا وأنفقت ما مجموعه 250 ألف ين أي ما يعادل 1600 دولار أمريكي.وقالت: "الزواج من نفسي لا يعني أنني لا أريد الزواج من رجل"، مضيفة: "قرأت عن حفلات الزفاف المنفردة في مقال لأحد المدونين واعتقدت أنني لا أستطيع القيام بذلك. لكن منذ حوالي ثلاث سنوات، بدأت أفعل الأشياء التي جعلتني سعيدة، مثل ارتداء الملابس الجميلة، والاستمتاع بالطعام اللذيذ، والاستحمام ببتلات الزهور. وهنا بدأت أفكر في الزواج من نفسي”.ويشير التقرير إلى أن النساء يقمن بالتخطيط الكامل للحفل، بما في ذلك دعوة الضيوف إلى المطعم، وشراء فستان الزفاف، وجلسة تصوير دون وجود العريس.وفقا لبيانات الصحيفة، سجلت الحكومة اليابانية في العام الماضي أدنى معدل لحالات الزواج، حيث قام أقل من 500 ألف زوج بتوثيق علاقاتهم.أدى انخفاض معدل الزواج إلى زيادة نمو "الاقتصاد الواحد" مع ظهور الاحتفالات الفردية كفرصة عمل جديدة لصناعة حفلات الزفاف.ويعتبر البعض أن "حفلات الزفاف المنفردة هي علامة على تغير الزمن، حيث أصبح بإمكان النساء اليابانيات إعالة أنفسهن دون الزواج، وتحديدا تلك النساء اللواتي لا يرغبن في التقيد بالأدوار التقليدية"كما ويرى البعض أن هذا الاتجاه يلبي تفضيلات نمط الحياة للعزاب اليابانيين الذين لديهم أعباء عائلية أقل ودخل متاح أكثر، مما يسمح لهم بالتركيز على ترفيه حياتهم.