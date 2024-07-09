"طوارئ" في البحر المتوسط لإنقاذ عشرات المهاجرين من الغرق

وقالت منظمة "سي آي" الألمانية غير الحكومية، اليوم الثلاثاء، أنها "أغاثت 5 قوارب مهاجرين خلال 24 ساعة، في مؤشر إلى "حالة الطوارئ" في البحر الأبيض المتوسط".وأكدت المنظمة، في بيان: "خمس عمليات إنقاذ في 24 ساعة، هذا يظهر حالة الطوارئ السائدة حاليًّا في البحر الأبيض المتوسط ومدى أهمية وجودنا هناك لإنقاذ الأرواح"، بحسب "فرانس برس".وأوضحت أن السفينة "سي آي 4" استجابت لنداءات استغاثة مع سفينتي إنقاذ أخريين بين الأحد والإثنين، وأنقذت نحو 230 شخصا، بينهم أمّ وطفلها".وبعد نقل قسم منهم إلى سفينة تابعة لخفر السواحل الإيطاليين، نقلت السفينة، الثلاثاء، حوالي 170 شخصًا إلى ميناء جنوة المخصص لها في شمال إيطاليا، الواقع "على بعد حوالي 600 ميل بحري".فيما أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، أن خفر السواحل عثر، الثلاثاء، على جثث سبعة مهاجرين على الأقل في جزيرة قبالة بلدة تشيشمي الساحلية غربي تركيا.وقال يرلي قايا على منصة "إكس"، إن خفر السواحل التركي وصل إلى مكان الواقعة بعد أن أطلق زورق صيد في المنطقة نداء استغاثة الساعة 10:47 صباحا بالتوقيت المحلي (0747 بتوقيت غرينتش)، وتسنى إنقاذ 19 مهاجرا.وأضاف أن عملية البحث والإنقاذ مستمرة بمشاركة طائرة مروحية، وأربع سفن تابعة لخفر السواحل، وفريق غوص، بحسب وكالة "رويترز".