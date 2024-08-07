Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
أول تعليق سعودي على اغتيال هنية
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

نصائح فعالة للتخلص من التوتر.. هل تعرفها؟

منوعات

2024-08-07 | 12:39
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
نصائح فعالة للتخلص من التوتر.. هل تعرفها؟
273 مشاهدة

ينصح أطباء وباحثون بضرورة الابتعاد عن التوتر، كونه يؤثر على الصحة النفسية وكذلك الصحة الجسدية للإنسان، إذ من الممكن أن يؤدي إلى الإصابة بعدد من الأمراض المزمنة، كما يمكن أن يؤدي لتسارع الشيخوخة، وفق صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.

ومن الناحية البيولوجية، يمكن أن يؤدي التوتر إلى زيادة علامات الالتهاب في الدم، بجانب أنه يؤثر على الدماغ، إذ أن أحد هرمونات التوتر الرئيسية وهو الكورتيزول، يرتبط بمناطق الاستجابة العاطفية في الدماغ (مثل اللوزة الدماغية) التي تدخل في حالة نشاط زائد، مع تصاعد التوتر.

ويلفت طبيب علم النفس بجامعة ماريلاند الأميركية، كريستوفر ميلر، في حديثه لصحيفة "واشنطن بوست"، إلى أن التوتر يؤثر على الحالة المزاجية العامة للإنسان، ويجعله أكثر تشاؤما، وأقلّ شعورا بالأشياء الممتعة، وينصح بثلاثة طرق لتفادي التوتر.

ووفقا لتجاربه مع عدد من المرضى، ينصح ميلر أولا، بالانخراط في أنشطة متعلقة بنمط الحياة، مثل ممارسة الرياضة، أو التأمل، أو حتى تقليل التفكير، ويلفت إلى أن ذلك يمكن أن يقلل التوتر والضغط على العقول المجهدة.

ويؤكد موقع "مايو كلينك" أن نوبات التوتر والقلق تؤدي إلى ارتفاع مؤقت في ضغط الدم، ويشير إلى أن تكرار ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يقود إلى تضرر الأوعية الدموية والقلب والكلى.

ويلفت الموقع ذاته، إلى أن الأشخاص المصابون بالتوتر أو القلق أكثر عرضة لفعل أمور تسهم في رفع ضغط الدم، مثل التدخين وتناوُل المشروبات الكحولية والإفراط في تناوُل الطعام.

تقول جمعية علم النفس الأميركية (APA) إن جيل الألفية يعاني أكثر من غيره من أبناء الأجيال الأخرى من التوترات النفسية، وإنه أقل قدرة في التعامل معها وأقل نجاحا في السيطرة عليها.

ويشدد طبيب علم النفس بجامعة ماريلاند الأميركية، ثانيا، على أهمية تجنب الاستخدام المفرض للوسائط ومنصات التواصل الاجتماعي، أو أقله تفادي التعرض إلى الأخبار السلبية، والتركيز على المعلومات الإيجابية المحفزة والمشجعة على التفاؤل.

وينصح ميلر، ثالثا، بضرورة تجنب الأعمال الروتينية بقدر المستطاع، وإيجاد برامج أخرى تكسر النمط اليومي للحياة، لما في ذلك من فائدة لتنشيط الدماغ، ولتقليل التوتر والقلق، وخاصة المرتبط بالعمل والوظيفة.

ويؤدي تراكم التوتر والقلق، وتحوُّله لجزء من يوميات الفرد الروتينية في المنزل والعمل، إلى الإصابة بالانهيار العصبي، الذي يُطلق عليه أيضا الانهيار العقلي، أو أزمة الصحة العقلية، وفق "فوربس".

ويمكن وصف الانهيار العصبي، حسب "فوربس"، بأنه حالة مرهقة تضعف الأداء الاجتماعي والجسدي. فهي حالة يعاني خلالها الشخص من ضغوط نفسية أو عاطفية شديدة، لدرجة أنه لا يستطيع أداء الأنشطة اليومية المعتادة.
>> انضم إلى قناة السومرية على واتساب

التوتر

نصائح

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
Morning Live
Play
Morning Live
الجمال الصامت يخلق من خلال التصوير الفوتغرافي - حلقة ٨٤ | الموسم 3
05:00 | 2024-08-07
Play
الجمال الصامت يخلق من خلال التصوير الفوتغرافي - حلقة ٨٤ | الموسم 3
05:00 | 2024-08-07
ناس وناس
Play
ناس وناس
ساحة الرصافي بغداد - الحلقة ٨٣ | الموسم 7
04:00 | 2024-08-07
Play
ساحة الرصافي بغداد - الحلقة ٨٣ | الموسم 7
04:00 | 2024-08-07
عشرين
Play
عشرين
المشتقات النفطية.. مكافحة التهريب وضبط الوهمي! - الحلقة ٢٩ | الموسم 3
15:00 | 2024-08-06
Play
المشتقات النفطية.. مكافحة التهريب وضبط الوهمي! - الحلقة ٢٩ | الموسم 3
15:00 | 2024-08-06
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ اب ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-08-06
Play
نشرة ٦ اب ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-08-06
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
06-08-2024 | 2024
12:30 | 2024-08-06
Play
06-08-2024 | 2024
12:30 | 2024-08-06
استديو Noon
Play
استديو Noon
مسابقة مع ستديو نون 06-8-2024 | 2024
07:00 | 2024-08-06
Play
مسابقة مع ستديو نون 06-8-2024 | 2024
07:00 | 2024-08-06
الهوا الك
Play
الهوا الك
اعتقال بسبب صورة ومناشدة للوقف السني - الحلقة ١٦ | الموسم 9
14:30 | 2024-08-05
Play
اعتقال بسبب صورة ومناشدة للوقف السني - الحلقة ١٦ | الموسم 9
14:30 | 2024-08-05
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
اعرف واطلب 5-8-2024 | 2024
13:00 | 2024-08-05
Play
اعرف واطلب 5-8-2024 | 2024
13:00 | 2024-08-05
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
يكبر ويعقل 5-8-2024 | 2024
02:30 | 2024-08-05
Play
يكبر ويعقل 5-8-2024 | 2024
02:30 | 2024-08-05
بالمختزل
Play
بالمختزل
ضربة ايران تدق طبول الحرب في المنطقة - الحلقة ١٠ | الموسم 3
16:30 | 2024-08-04
Play
ضربة ايران تدق طبول الحرب في المنطقة - الحلقة ١٠ | الموسم 3
16:30 | 2024-08-04
الأكثر مشاهدة
Morning Live
Play
Morning Live
الجمال الصامت يخلق من خلال التصوير الفوتغرافي - حلقة ٨٤ | الموسم 3
05:00 | 2024-08-07
Play
الجمال الصامت يخلق من خلال التصوير الفوتغرافي - حلقة ٨٤ | الموسم 3
05:00 | 2024-08-07
ناس وناس
Play
ناس وناس
ساحة الرصافي بغداد - الحلقة ٨٣ | الموسم 7
04:00 | 2024-08-07
Play
ساحة الرصافي بغداد - الحلقة ٨٣ | الموسم 7
04:00 | 2024-08-07
عشرين
Play
عشرين
المشتقات النفطية.. مكافحة التهريب وضبط الوهمي! - الحلقة ٢٩ | الموسم 3
15:00 | 2024-08-06
Play
المشتقات النفطية.. مكافحة التهريب وضبط الوهمي! - الحلقة ٢٩ | الموسم 3
15:00 | 2024-08-06
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ اب ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-08-06
Play
نشرة ٦ اب ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-08-06
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
06-08-2024 | 2024
12:30 | 2024-08-06
Play
06-08-2024 | 2024
12:30 | 2024-08-06
استديو Noon
Play
استديو Noon
مسابقة مع ستديو نون 06-8-2024 | 2024
07:00 | 2024-08-06
Play
مسابقة مع ستديو نون 06-8-2024 | 2024
07:00 | 2024-08-06
الهوا الك
Play
الهوا الك
اعتقال بسبب صورة ومناشدة للوقف السني - الحلقة ١٦ | الموسم 9
14:30 | 2024-08-05
Play
اعتقال بسبب صورة ومناشدة للوقف السني - الحلقة ١٦ | الموسم 9
14:30 | 2024-08-05
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
اعرف واطلب 5-8-2024 | 2024
13:00 | 2024-08-05
Play
اعرف واطلب 5-8-2024 | 2024
13:00 | 2024-08-05
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
يكبر ويعقل 5-8-2024 | 2024
02:30 | 2024-08-05
Play
يكبر ويعقل 5-8-2024 | 2024
02:30 | 2024-08-05
بالمختزل
Play
بالمختزل
ضربة ايران تدق طبول الحرب في المنطقة - الحلقة ١٠ | الموسم 3
16:30 | 2024-08-04
Play
ضربة ايران تدق طبول الحرب في المنطقة - الحلقة ١٠ | الموسم 3
16:30 | 2024-08-04
اخترنا لك
ما علاقة متابعة الاحداث الرياضية بإنقاص الوزن الزائد؟
11:21 | 2024-08-07
اكتشاف مفاجئ لـ"أصل كل الكائنات على الأرض"
10:18 | 2024-08-07
بينهم اديسون وأينشتاين.. عباقرة أبهروا العالم رغم فشلهم الدراسي
09:41 | 2024-08-07
من دون اعراض وينقلها البعوض.. ماذا تعرف عن حمى "غرب النيل"
09:27 | 2024-08-07
شقيقة طليقته تمنعه من رؤية أطفاله.. ما قصّة زوج آيتن عامر السابق؟
08:52 | 2024-08-07
لا تفعلها.. عادات يومية تهدد صحة العين
03:51 | 2024-08-07
22 مليون
22 مليون
24 مليون
24 مليون
26 مليون
26 مليون
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

برجك للسنة الجديدة

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق تحرير
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.