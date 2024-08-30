ساعدها بتجاوز براد بيت.. هل تواعد انجلينا جولي أكالا سراً؟

وانتشرت الشائعات حول وجود علاقة عاطفية تجمع أنجلينا جولي (49 عامًا) وأكالا (40 عامًا)، بعد رصدهما معًا لدى خروجهما من فندقها الذي تقيم فيه في إيطاليا، يوم الأربعاء الماضي، على هامش فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي 2024، وفق ما نقلته صحيفة "ديلي ميل".كما قال مصدر مطلع للصحيفة البريطانية، إن الثنائي تربطهما تعاونات على مر السنين تركز على قضايا إنسانية واجتماعية عالمية مثل حقوق الإنسان، مضيفاً "أنجلينا تتحدث عن أكالا بشكل جيد للغاية".فيما زعمت مجلة "In Touch" أن الممثلة تواعد الموسيقي بشكل سري منذ أكثر من عام.وأكدت مصادر أخرى أن الثنائي ليسا مرتبطين، إذ كشف أحد المطلعين لمجلة "بيبول" أن جولي صديقة مقربة منه، ومن حبيبته شانيل نيومان، التي تواجدت هي الأخرى في المكان ذاته.كما قال مصدر آخر لذات المجلة إن جولي "عزباء حاليا ولا تواعد بشكل جدي".وكان أكالا انضم إلى جولي وابنتيها زهرة (19 عامًا) وشيلوه (18 عامًا) في مهرجان كالاباش الأدبي في جامايكا، في شهر مايو/أيار العام الماضي. وأفاد شاهد عيان وقتها أن أكالا كان حريصًا جدًا عليهما وهو يرعاهما.وبعد 6 أشهر من ذلك اللقاء، استمتع الثنائي بوجبة عشاء في مدينة ميلانو الإيطالية.يذكر أن أنجلينا وبراد بيت انفصلا بعد حادثة مثيرة للجدل على متن طائرة في العام 2016.وقالت في وثائق المحكمة التي قدمتها بهدف الانفصال إنه اعتدى عليها، وعلى بعض أطفالها الستة، متهمةً إياه بالعنف المنزلي، حيث كان في حالةٍ من الغضب الشديد.