صبغة الشعر أحد أسباب العمى المؤقت.. دراسة توضح

ووصف العلماء في ورقة علمية حالة من اعتلال الشبكية الناتج عن استخدام صبغات الشعر، حيث قررت إحدى سكان البالغة من العمر 61 عامًا القيام بعملية صبغ الشعر في المنزل، وبعد أيام قليلة، بدأت تلاحظ تدهورًا مستمرًا في رؤيتها فتوجهت إلى المستشفى.وأوضح العلماء أن سبب فقدان البصر هو استخدام الصبغة تحتوي على مادة تنتمي إلى فئة من المواد الكيميائية تسمى الأمينات العطرية.وأشار العلماء أن "هذه المادة تعد مكونًا شائعًا في العديد من صبغات الشعر، وهي موجودة بأعلى التركيزات في المنتجات المخصصة لصبغ الألوان الداكنة.