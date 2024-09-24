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أخبار سيئة لمستخدمي "أندرويد" بشأن خرائط غوغل
منوعات
2024-09-24 | 05:16
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
535 مشاهدة
السومرية
نيوز – منوعات
توسعت خرائط غوغل بميزات مستوحاة من "وايز" على كار بلاي وأندرويد أوتو، حيث حصلت على ميزات الإبلاغ عن الحوادث مباشرة على شاشة المعلومات والترفيه في السيارة.
علاوة على ذلك، تلقت خرائط غوغل
عداد
سرعة على كار بلاي، وبدأت في استيراد المزيد من البيانات من وايز أيضًا، وكل هذه التغييرات جعلت الناس يتساءلون عن استراتيجية غوغل طويلة المدى، وخاصة أن عملاق البحث يعالج
فجوة
الميزات بين خرائط غوغل والمنافسين.
مشاكل على أندرويد
وبغض النظر عن خطط غوغل الغامضة طويلة المدى، فإن خرائطها تستمر في التحسن على المنصات جميعها، ومع ذلك، يعتقد عدد متزايد من مستخدمي أندرويد خلاف ذلك بالتأكيد.
وأشار الكثير من مستخدمي أندرويد إلى أن آخر تحديث لخرائط غوغل أدى إلى تعطل التطبيق على جهاز أندرويد
الخاص
بهم، حيث يعلق التطبيق على شاشة التحميل، ولا يتجاوز هذه الخطوة، ولا تظهر الخريطة على الشاشة.
يذكر أن مثل هذه الأخطاء شائعة في عالم أندرويد، حيث يستمر عدد الأشخاص الذين يشكون من مشاكل مماثلة في النمو، ولسبب ما، لم يلجأ المستخدمون الذين يعانون من هذا الخطأ إلى
وسائل التواصل الاجتماعي
للإبلاغ عنه، لكنهم أرسلوا تعليقات بنجمة واحدة إلى قائمة خرائط غوغل على متجرها الرسمي.
وأبلغ مئات المستخدمين الآخرين عن المشكلة نفسها على متجر غوغل بلاي، وألقوا باللوم على أحدث تحديث للخرائط.
تصحيح الخلل
وبغض النظر عن التحديث المسؤول عن الخلل، لا يبدو أن أحدث نسخة من خرائط غوغل يصححها، ويزعم المستخدمون أن التحديث اليدوي إلى آخر إصدار من خرائط غوغل عن طريق تحميله جانبيًا لا يحل المشكلة، حيث لا يزال التطبيق عالقًا على شاشة التحميل.
ولحسن الحظ، هناك حل، ففي حين ظلت غوغل صامتة بشأن الخلل، فقد وجد المستخدمون بالفعل طريقة لاستعادة خرائط غوغل على أجهزة أندرويد الخاصة بهم.
ويتلخص الأمر في مسح البيانات من شاشة الإعدادات بهاتف أندرويد عبر التوجه إلى قائمة الإعدادات، والبحث عن التطبيقات، وبعدها خرائط غوغل، والنقر على خيارات مسح البيانات.
ومع ذلك، يزعم بعض المستخدمين أن هذا لا يستعيد خرائط غوغل، وفي هذه الحالة يجب الرجوع إلى إصدار أقدم من التطبيق، وللقيام بذلك، يجب تنزيل إصدار أقدم، وإذا كان الإصدار 11.145 هو الجاني، فيجب عليك الحصول على إصدار 11.144 أو أقدم.
تطبيق بديل
وفي الوقت نفسه، يمكن للمستخدمين الذين لا يمكنهم تشغيل خرائط غوغل على أندرويد التبديل إلى تطبيق آخر مؤقتًا إذا كانوا يريدون حلاً للملاحة.
ولا يزال "وايز" يعمل بشكل صحيح، وغالبًا ما يكون الخيار الأول لمستخدمي خرائط غوغل الذين يبحثون عن بديل.
كذلك يمكنك استخدام إصدار خرائط غوغل المستند إلى الويب، والذي يجب أن يعمل بشكل صحيح أيضًا في غوغل كروم على هاتفك.
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