تغيرات جديدة للكاميرا في "واتساب"

نيوز – منوعات

يختبر "واتساب"، منصة المراسلة الشهيرة المملوكة لشركة ميتا، ميزة تتيح للمستخدمين تطبيق تأثيرات على الكاميرا.

وتم رصد هذه الميزة لأول مرة الماضي، وتمنح المستخدمين مزيدًا من التحكم في صورهم ومقاطع الفيديو الخاصة بهم، وتزيل الحاجة إلى استخدام تطبيقات الطرف الثالث لتحرير الصور.

وترفع تأثيرات الكاميرا في واتساب إبداع المستخدم إلى المستوى التالي، حيث تسمح بتخصيص الصور ومقاطع الفيديو في الوقت الفعلي.

فبدءًا من مرشحات تنعيم البشرة إلى تغييرات الخلفية وتعديلات الإضاءة، يضيف هذا التحديث العديد من الميزات المثيرة التي تجعل التقاط الصورة المثالية أسهل من أي وقت مضى.

قدرات

مع أجدد تحديث لتأثيرات كاميرا واتساب، يمكن للمستخدمين الآن الاستمتاع بميزات كانت مقتصرة في السابق على مكالمات الفيديو.

فقد تمت إضافة زر جديد بارز إلى واجهة الكاميرا، مما يجعل من السهل التبديل بين التأثيرات المختلفة.

وتسمح هذه الوظيفة بإجراء تعديلات في الوقت الفعلي، مثل تطبيق الفلاتر التي تعمل على تنعيم درجات لون البشرة، وتفتيح البيئات ذات الإضاءة المنخفضة، وطمس الخلفيات أو استبدالها.

وتمنح هذه القدرات المستخدمين بإنشاء محتوى مصقول ومذهل بصريًا مباشرة من تطبيق واتساب.

ومن بين المرشحات المتاحة، سيجد المستخدمون خيارات تعمل على تنعيم البشرة، وهي ميزة شائعة بشكل خاص في صور السيلفي.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين تغيير خلفياتهم أو إضافة تأثير ضبابية الخلفية للحصول على مظهر أكثر احترافية، وهي ميزات كانت متاحة سابقًا فقط أثناء مكالمات الفيديو.

وتعتبر ميزة تغيير الخلفية واحدة من أكثر الإضافات إثارة في واتساب. سواء كنت في مزدحمة أو كنت ترغب فقط في إضافة مشهد افتراضي، فإن هذا الخيار يسمح للمستخدمين باستبدال محيطهم أو طمسه بالكامل.

وهذا يضيف طبقة من التخصيص إلى الصور ومقاطع الفيديو، مما يجعلها مثالية للاستخدام العادي والمهني.

ويمكن خلفيات الكاميرا والفلاتر من واجهة مستخدم الكاميرا في التطبيق.

وللقيام بذلك، افتح دردشة على واتساب، وانقر على زر الكاميرا من الشريط السفلي وانقر على أيقونة "العصا" .

وسيؤدي القيام بذلك إلى فتح شاشة حيث ستتمكن من الاختيار بين فلاتر الصور وخلفيات الفيديو.

وضع الإضاءة المنخفضة

أضافت واتساب أيضًا وضع الإضاءة المنخفضة الجديد الذي يمكن أن يساعد عند إجراء مكالمات الفيديو في ظروف مثل عدم توفر الإضاءة الكافية إلى جانب وضع "Touch up" الذي يمكنه إزالة العيوب وتنعيم البشرة.

والآن تتوفر تأثيرات الكاميرا والفلاتر حاليًا لأولئك الذين يستخدمون واتساب بيتا لنظام أندرويد 2.24.20.20، ولكن من المتوقع أن تقوم ميتا بإحضارها إلى جميع المستخدمين في المستقبل القريب.







