في واسط.. مدرسة "نصــ..ر الله"

أعادت حكومة المحلية افتتاح احدى المدارس بعد تأهيلها وتسميتها باسم الشهيد السيد حسن نصر الله، فضلاً عن مساهمتها بفك الاختناقات والدوام المزدوج. وقد لاقت تلك الخطوة استحسان المواطنين في حي الجوادين بالمحافظ لأنّها سَتُسهِمُ بشكلٍ كبيرٍ بتخفيف مشكلة نقص المدارسِ والزخم فيها. بالاضافة إلى تحسين جودة التعليم وتوفير بيئةٍ مثاليةٍ للطلابفهل الشهيد نصرالله ساهم بتخفيفِ مشكلةِ نقصِ المدارسِ في العراق؟