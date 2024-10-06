بعمر 28 عاما.. وفاة المصاب بالشيخوخة المبكرة الأطول عمرا

والشيخوخة المبكرة (بروجيريا) هو مرض معروف أيضا متلازمة هاتشينسون-جيلفورد ويتسبب في ظهور آثار التقدم في العمر على المريض بسرعة ليبدو أكبر عمرا مما هو عليه في الحقيقة ويؤثر على الحياة اليومية سلبا ويقلل العمر المتوقع إلى 13.5 سنة في المتوسط دون علاج، وفقا لما كتبته الرابطة على موقعها الإلكتروني.ويبلغ معدل الإصابة به على مستوى العالم واحدا من كل 20 مليونا.وولد في 1995 في إيطاليا، وتم تشخيص إصابته بالمرض وهو في الثانية من عمره، وفي 2005 أسس هو ووالداه الرابطة الإيطالية للمصابين بالمرض.واشتهر بعد إذاعة قناة ناشونال جيوجرافيك لفيلم وثائقي عن رحلة قطعها مع والديه وأعز أصدقائه في الولايات المتحدة.وقالت الرابطة على صفحتها على إنستغرام "اليوم رحل نورنا ومرشدنا. شكرا لك لجعلنا جزءا من هذه الحياة الرائعة".وهناك 130 حالة إصابة معروفة بالمرض في أنحاء العالم أربعة منها في إيطاليا.لكن الرابطة تقدر أن العدد ربما يبلغ في الحقيقة 350 حالة بسبب صعوبة رصد المصابين به خاصة في الدول النامية.