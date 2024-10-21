ما سيجلبه أندرويد 15 إلى هاتفك

نيوز – منوعات

يترقب مستخدمو أجهزة أندرويد 15 ميزات وتحديثات جديدة منها الحماية من السرقة، ومساحة خاصة للتطبيقات الحساسة، وإمكانيات تعدد المهام على الأجهزة القابلة للطي والأجهزة اللوحية والمزيد.

وستقدم شركة "غوغل" ميزات وتحديثات على الأجهزة العاملة بنظام تشغيل أندرويد، إذ تتضمن التحديثات ميزات أمان تساعد في الحفاظ على معلوماتك والمالية والشخصية الحساسة محمية من السرقة والاحتيال.

بالإضافة إلى ذلك، سيقدم أندرويد 15 تحسينات للأجهزة ذات الشاشات الكبيرة لتساعدك على إنجاز المزيد من المهام، وتحديثات عبر التطبيقات بما في ذلك الكاميرا والمراسلة ومفاتيح المرور.

فبعدما طرحت "غوغل" هذا العام تحديثات الجديدة المفيدة لأجهزة أندرويد، بما في ذلك Circle to Search وطرق جديدة للتفاعل مع Gemini، ها هي تقدم اليوم لك المزيد من التحديثات.

إليك نظرة على ما هو جديد:

ردع السرقة واستعادة الجهاز

يستخدم قفل اكتشاف السرقة الجديد للمساعدة في الحفاظ على بياناتك آمنة. فإذا استشعر هاتفك أن شخصًا ما قد سرقه ويحاول الركض أو الهروب على دراجة أو القيادة بعيدًا، فسيقوم بقفل جهازك تلقائيًّا.

ويمكنك أيضًا استخدام Remote Lock لقفل جهازك بسرعة من أي جهاز آخر باستخدام رقم هاتفك وفحص أمان بسيط. ويجلب أندرويد 15 حماية إضافية تمنع اللصوص من تخمين كلمات المرور الخاصة بك والوصول إلى المعلومات الحساسة.

على سبيل المثال، تمت إضافة متطلبات المصادقة للإعدادات التي يستهدفها اللصوص، مثل إزالة بطاقة SIM أو إيقاف تشغيل Find My Device.

وسيقوم أندرويد 15 بقفل جهازك إذا شعر بمحاولات فاشلة متعددة للتطبيقات والإعدادات.

وتجعل هذه التحديثات من الصعب على اللصوص إعادة تعيين جهاز مسروق وبيعه، وتقييد المزيد من السرقات قبل حدوثها.

إبعاد التطبيقات الحساسة عن الأنظار

تعمل المساحة الخاصة في أندرويد 15 مثل الخزنة الرقمية على هاتفك، ويمكنك إنشاء مساحة خاصة منفصلة لتنظيم التطبيقات الحساسة، مثل تطبيقات التواصل الاجتماعي أو المواعدة أو الخدمات المصرفية.

وعندما يتم قفل المساحة الخاصة، تظل التطبيقات غير مرئية للآخرين ويتم إخفاؤها من قائمة التطبيقات ومن الإشعارات والإعدادات.

وللوصول إلى المساحة الخاصة، توجد طبقة إضافية من المصادقة للحفاظ على أمان التطبيقات وإبعادها عن أعين المتطفلين.

تحسينات للأجهزة القابلة للطي

تسهّل الميزات الجديدة في أندرويد 15 الوصول إلى التطبيقات التي تساعدك على إنجاز المهام سواء كنت تكتب بريدًا إلكترونيًّا، أو تتبادل الأفكار في مستند. وعلى الأجهزة القابلة للطي والأجهزة اللوحية، يمكنك الآن تثبيت شريط المهام وإلغاء تثبيته بسهولة على الشاشة.

ويتيح لك ذلك تخصيص هاتفك والاحتفاظ بتطبيقاتك المفضلة، مثل Google Photos أو جيميل، في متناول اليد للوصول السريع وتحسين الإنتاجية.

كذلك، يوفر أندرويد 15 بإقران التطبيقات لتسهيل تعدد المهام. على سبيل المثال، يمكنك فتح Google Drive وجيميل في نفس الوقت لسحب الملفات وإفلاتها بسهولة بين التطبيقين.

ويمكنك أيضًا حفظ مجموعات التطبيقات الأكثر استخدامًا، وستظهر كأيقونة تطبيق واحدة على الجهاز القابل للطي أو الجهاز اللوحي.

مزيد من التحسينات

هناك المزيد من التحسينات في نظام أندرويد 15 فيما يتعلق بالكاميرا والمراسلة وكلمات المرور؛ إذ تعمل ميزة Low Light Boost وعناصر التحكم في الكاميرا داخل التطبيق بشكل أفضل في ظروف الإضاءة المنخفضة.

كما تتمتع تطبيقات الطرف الثالث بمزيد من التحكم في الكاميرا، مثل التحكم الدقيق في الفلاش.

ويمكن لتطبيقات المراسلة من شركة الاتصالات استخدام الاتصال عبر الأقمار الصناعية لإرسال واستقبال الرسائل دون اتصال بالهاتف المحمول أو شبكة واي فاي.