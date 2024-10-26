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بعد أن لبّت طلبه... بكلمات مؤثرة نانسي عجرم تنعي عنصرا بالجيش اللبناني!
منوعات
2024-10-26 | 04:51
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,313 مشاهدة
نعت النجمة
اللبنانية
نانسي
عجرم عبر حسابها على "إكس" عنصرا في مغاوير
الجيش
اللبناني، كانت قد لبت طلبه منذ سنة وزارته في المستشفى بسبب إصابته في
معركة
نهر البارد عام 2007.
وكتبت
نانسي
عبر حسابها: "من سنة علقد بيوصلني رسالة بتقول:
في مغوار بالجيش اللبناني اسمو
طوني
انصاب بمعركة نهر البارد ومن وقتها عم يعاني من إصابته المزمنة بالمستشفى.
طوني
قرّب عيده و عنده أمنية وحدة: بدو يشوفك".
وتابعت: "ما ترددت لحظة! نزلت لعنده.
تعرفت عليه وعبطولاته. شفت القوة بعيونه رغم أوجاعه.
طوني
ضحى بحاله كرمال وطنه وفخور باللي عمله. متله متل كل
بطل
ب #الجيش_اللبناني مستعد للمستحيل دفاعًا عن هالأرض".
وأضافت: "اليوم وبعد سنة عرفت انه
طوني
ترك هالدني وانتقل لمحل أفضل بكتير".
وختمت: "رح تبقى كل
كلمة
قلتلي ياها بقلبي ومن كل قلبي… عم صليلك".
وكان
الجيش
اللبناني قد خاض
معركة
مخيم نهر البارد عام 2007 ضد المسلحين الفلسطينيين في المخيم.
>>
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