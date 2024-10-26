بعد أن لبّت طلبه... بكلمات مؤثرة نانسي عجرم تنعي عنصرا بالجيش اللبناني!

وكتبت عبر حسابها: "من سنة علقد بيوصلني رسالة بتقول:في مغوار بالجيش اللبناني اسمو انصاب بمعركة نهر البارد ومن وقتها عم يعاني من إصابته المزمنة بالمستشفى.قرّب عيده و عنده أمنية وحدة: بدو يشوفك".وتابعت: "ما ترددت لحظة! نزلت لعنده.تعرفت عليه وعبطولاته. شفت القوة بعيونه رغم أوجاعه.ضحى بحاله كرمال وطنه وفخور باللي عمله. متله متل كل ب #الجيش_اللبناني مستعد للمستحيل دفاعًا عن هالأرض".وأضافت: "اليوم وبعد سنة عرفت انه ترك هالدني وانتقل لمحل أفضل بكتير".وختمت: "رح تبقى كل قلتلي ياها بقلبي ومن كل قلبي… عم صليلك".