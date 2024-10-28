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ما هي افضل 5 العاب في نظامي التشغيل iOS وأندرويد؟
منوعات
2024-10-28 | 10:57
Alsumaria Tv
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217 مشاهدة
السومرية
نيوز – منوعات
مع نمو شاشات الهواتف الذكية وقوة المعالجة، بات بإمكانك العثور على الكثير من الألعاب المحمولة والتي قد تسبب الإدمان على الشاشات الصغيرة.
ولرفع المستوى، اخترنا لك عدداً من هذه الألعاب المتاحة على الهواتف العاملة بنظامي iOS وأندرويد.
لعبة Bloons TD6
قد تتخيل أن لعبة تتميز بقرود كرتونية تفرقع البالونات تفتقر إلى العمق، لكنك مخطئ.
إذ تقدم لعبة Bloons TD6 ما يكفي من التحديات لإبقائك تفرقع البالونات لأشهر على هاتفك.
فألعاب الدفاع عن الأبراج مثالية للهواتف الذكية لأنها تعمل بشكل جيد مع عناصر التحكم في شاشة اللمس ويسهل الانغماس فيها، والمستويات تشبه الألغاز الصغيرة لحلها.
لعبة Horizon Chase
تُعد لعبة السباق الكلاسيكية هذه تحية محببة لألعاب السباق مثل OutRun وChase HQ . فهي تسمح بالمشاركة في سباقات في جميع أنحاء العالم مع خلفيات نابضة بالحياة وطريقة لعب سهلة تتطلب التركيز وردود الفعل السريعة.
ومع ذلك من السهل تعلمها وهي تعدّ من أكثر الألعاب السباق تسلية. وعلى الرغم من أن اللعبة الأساسية مجانية، إلا أن هناك العديد من حزم التوسعة التي يمكن شراؤها داخل التطبيق مع مسارات جديدة.
لعبة Mini Metro
هل تستطيع إدارة نظام مترو أنفاق سريع النمو لتغطي مدينة كبرى؟ وتتميز هذه اللعبة بتدفق ساحر فتقوم ببناء محطات جديدة وإضافة قطارات لنقل الركاب بنجاح حول كل مدينة.
هذه اللعبة بسيطة بشكل مغرٍ، وتجذبك على الفور، لكن التحدي يتزايد بسرعة، ومن الصعب التوقف عن اللعب.
لعبة Alto’s Odyssey
هناك بعض
ألعاب
الجري الرائعة التي لا تنتهي، من Canabalt إلى Subway Surfers، لكن Alto’s Odyssey أخذت هذا النوع إلى آفاق جديدة.
فهي تستفيد من أبسط عناصر التحكم بالهاتف لتجعل من السهل جدًا التحكم بها ولعبها بيد واحدة على هاتفك، بينما تنزلق Alto على كثبان رملية ضخمة يتم إنشاؤها عشوائيًا، وتتجنب العقبات، وتؤدي الحيل، وتجمع العملات المعدنية. لكن المطورين يقومون بعمل جيد في تغيير طريقة اللعب مع تقدمك، وهي ذات أجواء رائعة.
لعبة Monument Valley
إن لعب لعبة Monument Valley يشبه الدخول إلى لوحة فنية ومحاولة التنقل عبرها.
فكل جزء من الهندسة فيها يمثل لغزًا يجب حله، حيث تحاول إيجاد طرق للتلاعب بالبيئة والسماح لأميرة بالمرور عبرها.
إن القصة البسيطة والأجواء الهادئة والأسلوب الجميل يجعل هذه اللعبة واحدة من أفضل الألعاب المحمولة لجميع الأعمار.
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