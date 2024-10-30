داخل ذهب كاذب.. اكتشاف حشرة عاشت قبل 450 مليون سنة

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
ناس وناس
من
05:30 PM
الى
06:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
الأمم المتحدة تتحدث عن "إنهاء الحرب" في غزة ولبنان
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-504898-638659054725066779.jpeg
داخل ذهب كاذب.. اكتشاف حشرة عاشت قبل 450 مليون سنة
منوعات
2024-10-30 | 13:15
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
702 مشاهدة
قاد فريق من الباحثين بقيادة الأستاذ المشارك لوك باري من قسم علوم الأرض بجامعة أكسفورد، اكتشافا مذهلا لأحفورة مفصلية يعود عمرها إلى 450 مليون سنة، محفوظة بالكامل في البايرايت، المعروف باسم "الذهب الكاذب".
وكان الناس في الماضي يخطئون في اعتبار البايرايت ذهبا بسبب مظهره اللامع، لذلك يسمى بـ"الذهب الكاذب"، ويوفر هذا الاكتشاف، الذي نُشر في مجلة "كرنت بيولوجي"، رؤى غير مسبوقة حول تطور واحدة من
أكبر
مجموعات
الحيوانات على الأرض، وهي المفصليات، التي تشمل الحشرات والعناكب ومئويات الأرجل.
وتم العثور على هذه الأحفورة المذهلة في موقع
نيويورك
الشهير المعروف باسم "طبقة ثلاثيات الفصوص في بيتشر"، والذي يشتهر بالحفاظ الاستثنائي على الأحافير.
وتنتمي هذه الأحفورة، المحفوظة في البايرايت
الذهبي
اللامع، إلى
مجموعة
الميجاشيران، وهي سلالة قديمة من المفصليات تتميز بأطراف كبيرة معدلة تُعرف بـ"الملحق العظيم" كانت تُستخدم لاصطياد الفريسة.
وإلى جانب مظهرها
الذهبي
الجذاب، فإن هذه الأحافير محفوظة بشكل مذهل، وتبدو كما لو أنها قد تستيقظ وتتحرك في أي لحظة"، كم يوضح الأستاذ المشارك لوك باري.
وتم تسمية النوع الجديد المكتشف " لومانكوس إيدجكومبي" ، تيمنا بخبير المفصليات جريج إدجكومب من متحف التاريخ الطبيعي في لندن، ويكشف هذا النوع أن الميجاشيران، التي كان يُعتقد أنها انقرضت بعد فترة الكمبري، استمرت في التطور والتكيف حتى فترة الأوردوفيشي (485–443 مليون سنة مضت).
وعلى عكس أقربائها السابقين، كانت تستخدم لومانكوس أطرافها لاستشعار البيئة بدلا من اصطياد الفريسة، مما يشير إلى أسلوب حياة مختلف.
ويُعتقد أنها عاشت في بيئات مظلمة منخفضة الأوكسجين، وربما اعتمدت على حاسة اللمس بدلا من البصر، حيث يبدو أنها كانت تفتقر إلى العيون.
ويقول باري: "هذا الاكتشاف مهم لأنه يوفر رؤى جديدة حول كيفية تطور المفصليات لأطراف متخصصة على رؤوسها، مثل الهوائيات والملاقط، ولقد سمحت هذه الميزات للمفصليات بالتكيف مع بيئات وتحديات مختلفة، مما جعلها واحدة من أنجح
مجموعات
الحيوانات على الأرض".
باستخدام تقنية المسح بالأشعة المقطعية المتقدمة، درس الباحثون الأحافير بالتفصيل الدقيق، مما قدم أدلة جديدة حول بنية الميجاشيران وعلاقتها التطورية بالمفصليات الحديثة، بما في ذلك الهوائيات في الحشرات والفكين في العناكب.
ويقول المؤلف المشارك الأستاذ يو ليو: "الخصائص الفريدة للأحفورة تُظهر ارتباطا تطوريا عميقا بين المفصليات القديمة والحديثة، مما يوفر أدلة إضافية على أن الأطراف الكبيرة قد تطورت لتصبح الهوائيات الحسية التي نراها في الحشرات اليوم".
وأصبح هذا الاكتشاف ممكنا بفضل ظروف الحفظ الاستثنائية في "طبقة ثلاثيات الفصوص في بيتشر"، ويمثل تقدما كبيرا في فهم تطور المفصليات وقدرتها على التكيف.
>>
انضم إلى قناة السومرية على
واتساب
مواضيع ذات صلة
خفايا حول المدافع المخصصة للبيشمركة.. قديمة وخرجت عن الخدمة
13:35 | 2024-09-23
أسرار النصوص المسمارية القديمة في بلاد الرافدين يكشفها الذكاء الاصطناعي.. كيف؟
04:48 | 2024-08-31
إعمار الكنائس المدمرة في الموصل القديمة تتواصل.. ورسالة للمكون المسيحي
02:54 | 2024-08-29
بالصور.. انهيار مبنى في المدينة القديمة بمحافظة النجف الأشرف
14:04 | 2024-08-28
حشرة
قديمة
عمرها 450 سنة
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
هجوم مسلح على منزل السيد صدر الدين القبانجي في النجف
أمن
28.6%
23:56 | 2024-10-29
هجوم مسلح على منزل السيد صدر الدين القبانجي في النجف
23:56 | 2024-10-29
موعد تجمع المنتخب العراقي استعداداً للقاء الأردن
رياضة
24.74%
07:45 | 2024-10-29
موعد تجمع المنتخب العراقي استعداداً للقاء الأردن
07:45 | 2024-10-29
موقف مثير للسيد الصدر بشأن "استخدام السلاح ضد العراقيين".. ما علاقته بمهاجمة منزل القبانجي؟
سياسة
23.41%
04:36 | 2024-10-30
موقف مثير للسيد الصدر بشأن "استخدام السلاح ضد العراقيين".. ما علاقته بمهاجمة منزل القبانجي؟
04:36 | 2024-10-30
وفاة الفنان الكبير مصطفى فهمي
فن وثقافة
23.26%
23:44 | 2024-10-29
وفاة الفنان الكبير مصطفى فهمي
23:44 | 2024-10-29
المزيد
أحدث الحلقات
بعد التحري
ازمة الكاز تتفاقم .. تهريب وانتاج متذبذب وزيادة بالاستهلاك العام - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
16:30 | 2024-10-30
بعد التحري
ازمة الكاز تتفاقم .. تهريب وانتاج متذبذب وزيادة بالاستهلاك العام - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
16:30 | 2024-10-30
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-10-2024 | 2024
13:30 | 2024-10-30
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-10-2024 | 2024
13:30 | 2024-10-30
Morning Live
دور الشباب في الإعلام المعاصر - حلقة ١٤٤ | الموسم 3
06:00 | 2024-10-30
Morning Live
دور الشباب في الإعلام المعاصر - حلقة ١٤٤ | الموسم 3
06:00 | 2024-10-30
ناس وناس
بغداد باب المعظم - الحلقة ١٤١ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-30
ناس وناس
بغداد باب المعظم - الحلقة ١٤١ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-30
طل الصباح
الأبراج - كلشي بالمقلوب 30-10-2024 | 2024
01:30 | 2024-10-30
طل الصباح
الأبراج - كلشي بالمقلوب 30-10-2024 | 2024
01:30 | 2024-10-30
52 دقيقة
إكتئاب البطالة عند شباب العراق - حلقة ٢٠ | الموسم 6
16:30 | 2024-10-29
52 دقيقة
إكتئاب البطالة عند شباب العراق - حلقة ٢٠ | الموسم 6
16:30 | 2024-10-29
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ تشرين الاول ٢٠٢٤ | 2024
13:45 | 2024-10-29
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ تشرين الاول ٢٠٢٤ | 2024
13:45 | 2024-10-29
استديو Noon
سباق مع نون 29-10-2024 | 2024
08:00 | 2024-10-29
استديو Noon
سباق مع نون 29-10-2024 | 2024
08:00 | 2024-10-29
صباحكم أحلى مع سلمى
الدراسة في العراق 29-10-2024 | 2024
03:30 | 2024-10-29
صباحكم أحلى مع سلمى
الدراسة في العراق 29-10-2024 | 2024
03:30 | 2024-10-29
الهوا الك
تزوير داخل الدوائر وابتزاز في الجامعات - الحلقة ٢٨ | الموسم 9
16:30 | 2024-10-28
الهوا الك
تزوير داخل الدوائر وابتزاز في الجامعات - الحلقة ٢٨ | الموسم 9
16:30 | 2024-10-28
الأكثر مشاهدة
بعد التحري
ازمة الكاز تتفاقم .. تهريب وانتاج متذبذب وزيادة بالاستهلاك العام - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
16:30 | 2024-10-30
بعد التحري
ازمة الكاز تتفاقم .. تهريب وانتاج متذبذب وزيادة بالاستهلاك العام - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
16:30 | 2024-10-30
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-10-2024 | 2024
13:30 | 2024-10-30
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-10-2024 | 2024
13:30 | 2024-10-30
Morning Live
دور الشباب في الإعلام المعاصر - حلقة ١٤٤ | الموسم 3
06:00 | 2024-10-30
Morning Live
دور الشباب في الإعلام المعاصر - حلقة ١٤٤ | الموسم 3
06:00 | 2024-10-30
ناس وناس
بغداد باب المعظم - الحلقة ١٤١ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-30
ناس وناس
بغداد باب المعظم - الحلقة ١٤١ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-30
طل الصباح
الأبراج - كلشي بالمقلوب 30-10-2024 | 2024
01:30 | 2024-10-30
طل الصباح
الأبراج - كلشي بالمقلوب 30-10-2024 | 2024
01:30 | 2024-10-30
52 دقيقة
إكتئاب البطالة عند شباب العراق - حلقة ٢٠ | الموسم 6
16:30 | 2024-10-29
52 دقيقة
إكتئاب البطالة عند شباب العراق - حلقة ٢٠ | الموسم 6
16:30 | 2024-10-29
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ تشرين الاول ٢٠٢٤ | 2024
13:45 | 2024-10-29
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ تشرين الاول ٢٠٢٤ | 2024
13:45 | 2024-10-29
استديو Noon
سباق مع نون 29-10-2024 | 2024
08:00 | 2024-10-29
استديو Noon
سباق مع نون 29-10-2024 | 2024
08:00 | 2024-10-29
صباحكم أحلى مع سلمى
الدراسة في العراق 29-10-2024 | 2024
03:30 | 2024-10-29
صباحكم أحلى مع سلمى
الدراسة في العراق 29-10-2024 | 2024
03:30 | 2024-10-29
الهوا الك
تزوير داخل الدوائر وابتزاز في الجامعات - الحلقة ٢٨ | الموسم 9
16:30 | 2024-10-28
الهوا الك
تزوير داخل الدوائر وابتزاز في الجامعات - الحلقة ٢٨ | الموسم 9
16:30 | 2024-10-28
اخترنا لك
بسهولة.. كيف تحوّل هاتف "الأندرويد" إلى كاميرا ويب؟
13:28 | 2024-10-30
حقيقة طلاق ريم وبربري؟
12:17 | 2024-10-30
لتجنب مضايقة الغرباء.. خطوات بسيطة لتعزيز الخصوصية على انستغرام
11:35 | 2024-10-30
إطلاق سلسلة Xiaomi 15 كأول هواتف بمعالج Snapdragon 8 Elite
11:18 | 2024-10-30
هكذا تحول سيارتك الى ذكية
10:38 | 2024-10-30
هل عثر على سفينة نوح؟.. خريطة عمرها 3 آلاف عام تزعم ذلك
08:26 | 2024-10-30
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
هل ينجر العراق إلى الحرب القائمة بالمنطقة؟
نعم
نعم
كلا
كلا
لا أدري
لا أدري
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.