خبر صادم لعشاق القهوة.. أسعار البن تواصل الارتفاع

ونقلت بلومبرغ للأنباء عن رينيه رئيس قطاع منتجات القهوة في نستله، قوله في مؤتمر للمستثمرين، الثلاثاء، إن التي تنتج قهوة نسكافيه إسبرسو ستتجه أيضاً إلى زيادة أسعار القهوة سريعة الذوبان وكبسولات القهوة.وأشارت بلومبرغ إلى أن سعر البن يمثل الأقل من السعر الإجمالي للمنتجات النهائية.وقال رينيه: "نحن لسنا محصنين من زيادة أسعار القهوة، بل على العكس من ذلك.. نحن عدلنا الأسعار وسنعيد تعديلها".يذكر أن نستله رفعت أسعار منتجات القهوة مرتين منذ 2022، بحسب رينيه، مضيفاً أن لديها ميزة نسبية نتيجة محفظة منتجاتها التي تشمل القهوة الفورية وقلة اعتمادها على القهوة المحمصة والمطحونة مقارنة بمنافسيها.وتأمل السويسرية في جذب المزيد من المستهلكين من خلال طرح أحجام جديدة من العبوات بأسعار مختلفة.كما أن التكنولوجيا التي تمتلكها نستله تتيح لها استخراج أقصى قدر ممكن من القهوة من حبوب البن دون أن تؤثر على جودة المنتجات، بحسب متحدث باسم .يذكر أن أسعار البن ارتفعت خلال العام الحالي بعد الأحوال الجوية السيئة في البرازيل وفيتنام، وهما من الدول المنتجة للبن، مما أثار المخاوف من تدهور المحصول في هذه الدول.وارتفع سعر بن أرابيكا بنحو 50% خلال العام الحالي، في حين ارتفع سعر بن روبوستا بنسبة 65% خلال العام.