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هذا ما ينتظر برج الثور لهذا الشهر...
منوعات
2024-11-21 | 08:38
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
101 مشاهدة
يُمثل هذا الشهر فرصة مثالية لبرج
الثور
لتحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية، مع الاستفادة من الفرص المتاحة رغم التحديات. وإليكم ما كشفته الخبيرة الفلكية، جاكلين عقيقي، لمواليد
الثور
عبر
السومرية
.
بحسب الخبيرة الفلكية، جاكلين عقيقي، يبدأ شهر جديد في حياة برج الثور، حيث تتواجد الكواكب في
مواقع
مناسبة تدعم مسيرتك المهنية. كوكب الزهرة، وهو كوكبك الأساسي، يتواجد في برج
الجدي
الترابي، مما يسهل عليك الأمور ويعزز من فرص النجاح. ولكن، يجب أن تكون حذراً من تأثير عطارد المتراجع في برج القوس، حيث قد يؤدي ذلك إلى تأجيل المواعيد والاجتماعات المهمة، وقد تشعر بفقدان الإيمان والعاطفة بسهولة. لذا، من الحكمة أن تنهي أعمالك قبل أن يصل القمر إلى برج
العقرب
في نهاية الأسبوع.
تبدأ الأمور بالتحسن مع انتقال القمر إلى برج
العذراء
الصديق يومي السبت والأحد، حيث ستشعر بأن العواصف قد ولّت، مما يتيح لك فرصة للدخول في مرحلة أكثر هناءً. ستسود أجواء من الانسجام، ممّا يعزز وضعك العاطفي والمهني والصحي. ستتمكن من
إدارة
أعمالك بأسلوب مثالي، وستكون محاطًا بالفرص الجميلة والمحبة. ستنجح المفاوضات وتحقق تقدمًا واضحًا، مما يجعل هذين اليومين من أقوى وأجمل أيام الأسبوع.
مع وصول القمر إلى برج الميزان بين الاثنين والثلاثاء، ستدخل فترة واعدة مليئة بالانفراج والسعادة. ستشعر بالحظوظ التي تدفعك للمبادرة الجريئة والتفاوض، لذا وسع دائرة تحركاتك وابدأ بالاتصال واللقاء مع الآخرين.
لكن، عندما ينتقل القمر إلى برج
العقرب
يومي الخميس والجمعة، ستواجه بعض الظروف المتعبة والضاغطة، حيث سيشكل مربعًا فلكيًا مع المريخ من الأسد ومربعا مع بلوتون من الدلو. ستشعر بثقل المسؤوليات وقد تواجه معارضة تمنع تقدمك السهل والسريع. في هذه الأوقات المتقلبة، حاول أن تعرف كيف تتصرف وتبرمج أمورك بشكل جيد. لا تنسَ تأثيرات أورانوس الضاغطة من برجك، لذا نظم جدول أعمالك واهتم بنوعية عملك ودراستك، وكن حذرًا عند اتخاذ أي قرار مالي أو مصرفي.
على الصعيد العاطفي، سيكون قلبك سعيدًا والحماسة كبيرة في حياتك الشخصية مع وجود كوكب الحب في برج
الجدي
الترابي الصديق. واستعدّ لاحتفال كبير أو مناسبة غير اعتيادية تخوضها بحماسة كبيرة، مما يجعل حياتك العاطفية غنية جدًّا. وفي حال كنت في علاقة عاطفية وتواجه في هذه الآونة بعض المشاكل، ستكون الحلول بانتظارك.
بالنسبة للعازبين، فإنّ وجود الزهرة في موقع مناسب من برجك يتيح لك فرصة الوقوع في الحب من جديد. استعد لتجربة رومانسية جديدة قد تغير مجرى حياتك.
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