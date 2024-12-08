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كيفية تثبيت واتساب على التلفزيون
منوعات
2024-12-08 | 12:08
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
244 مشاهدة
السومرية
نيوز – منوعات
يتوفر تطبيق واتساب على مجموعة واسعة من الأجهزة، بدءًا من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وصولًا إلى أجهزة الكمبيوتر؛ ومع ذلك، لا يوجد إصدار رسمي للتطبيق لأجهزة التلفاز الذكية.
وعلى الرغم من هذا القيد، فقد ظهرت طريقة تسمح بتثبيت واتساب على أجهزة التلفزيون الذكية التي تعمل بنظام "Google TV" أو "Android TV".
قد تكون القدرة على استخدام واتساب على التلفزيون مفيدة لأولئك الذين يرغبون التواصل في أثناء مشاهدة المحتوى المفضل لديهم أو الاستفادة من شاشة أكبر؛ إليك كيفية تثبيت التطبيق على التلفزيون الذكي والمتطلبات الضرورية لذلك.
المتطلبات اللازمة
قبل البدء، يجب التأكد من أن التلفزيون يفي بمتطلبات فنية معينة. يجب أن يكون نظام التشغيل في الجهاز هو "Google TV" أو "Android TV"، والحد الأدنى المطلوب هو "Android 5.0".
والخبر الجيد هو أن معظم أجهزة التلفزيون الذكية الحديثة تلبي هذه المواصفات، مما يسهل عملية التثبيت، ونظرًا لأن واتساب غير متوفر على متجر "Google TV" أو "Android TV" الرسمي، ستحتاج إلى تنزيل ملف "APK" من الموقع الرسمي للتطبيق.
خطوة بخطوة للتثبيت
الخطوة الأولى لتثبيت واتساب على التلفزيون الذكي هي فتح متصفح التلفزيون والدخول إلى صفحة واتساب الرسمية، وبمجرد الوصول إلى هناك، اختر قسم تنزيل "APK" لنظام "Android"، وحدد الإصدار المتوافق مع جهازك، وفقًا لموقع "Xataka Android".
وبعد الانتهاء من التنزيل، حدد موقع الملف على وحدة تخزين التلفزيون وقم بتشغيله؛ قد تحتاج إلى منح أذونات لتثبيت التطبيقات من مصادر غير معروفة، ويمكن تمكين هذا الخيار في إعدادات الأمان بالجهاز. بمجرد منح الأذونات، سيبدأ تثبيت التطبيق.
ربط حساب واتساب بالتلفاز
نظرًا لأن أجهزة التلفاز الذكية لا تحتوي على بطاقة "SIM"، لا يمكن تسجيل الدخول إلى واتساب كما في الهاتف المحمول. بدلاً من ذلك، يجب ربط الحساب باستخدام وظيفة "WhatsApp Web".
عند فتح التطبيق على التلفزيون، سيظهر رمز "QR" على الشاشة؛ لمسح الرمز، افتح واتساب على هاتفك، ثم اذهب إلى خيار الأجهزة المرتبطة وحدد "ربط جهاز".
قم بمسح رمز الاستجابة السريعة الذي يظهر على شاشة التلفزيون الذكي، وسيتم مزامنة الحساب مع التلفزيون تلقائيًا، ليعمل كامتداد للحساب الرئيسي.
مشاكل يواجهها واتساب على التلفزيون
على الرغم من أن هذه الطريقة تسمح باستخدام واتساب على التلفزيون، إلا أن هناك عدة قيود. أولاً، لن يتم تلقي الإشعارات في الوقت الفعلي كما هو الحال على الهاتف الذكي، مما قد يجعل متابعة المحادثات صعبة.
كذلك، قد تواجه مكالمات الفيديو مشاكل في التوجيه على الشاشة، مما يؤدي إلى عرض الصورة بزاوية غير صحيحة؛ ويعد هذا الحل الأنسب لإرسال واستقبال الرسائل النصية أو مراجعة المحادثات على شاشة أكبر، ولكن ليس للمكالمات الفيديو المتكررة.
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