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"أجسام طائرة مجهولة".. ماذا يحدث في السماء؟

منوعات

2024-12-09 | 10:33
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
&quot;أجسام طائرة مجهولة&quot;.. ماذا يحدث في السماء؟
8,065 مشاهدة

السومرية نيوز – دولي
تمكن السكان المحليون في نيوجيرسي من تصوير مقاطع فيديو تظهر مجموعة من الطائرات الغامضة "مثلثة الشكل" تحلق في السماء، ما دفع المسؤولين لفتح تحقيقات وسط ذعر المواطنين.

وفي فيديو جديد لا تتجاوز مدته 50 ثانية، تم تصوير ما لا يقل عن خمس أو ست طائرات مسيرة مجهولة. وقال أحد المعلقين إن هذا الفيديو هو "أوضح فيديو تم تصويره حتى الآن".
 
ويبدو أن إحدى الطائرات دون طيار التي كان يسمع هديرها في السماء أثناء تحركها في الظلام، بها مجموعة من الأضواء البيضاء من الأسفل وأضواء حمراء تومض عند أطراف أجنحتها وذيلها.
 
بينما ظهرت طائرة أخرى تشبه طائرة "المثلث الأسود" المجهولة، والمعروفة أيضا باسم TR-3B، التي كانت تشع أضواء بيضاء ساطعة من أنفها وأطراف أجنحتها وذيلها.
 
ومنذ منتصف تشرين الثاني، شهدت منطقة نيوجيرسي الوسطى موجة من المشاهدات غير المبررة للطائرات المسيرة، ما جعل كل من السلطات العامة والجمهور يتابعون السماء بحثا عن أدلة تفسر ما قد تكون عليه هذه الرحلات الليلية الغامضة.
 
وحاول الحاكم فيل مورفي طمأنة السكان قائلا إن هذه الطائرات "لا تشكل أي تهديد معروف للجمهور في الوقت الحالي"، لكن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) والشرطة المحلية يجريان تحقيقات نشطة.
 
وتزايدت المخاوف من قرب هذه الطائرات من منتجع الغولف في بيدمنستر المملوك للرئيس المنتخب دونالد ترامب، ومنشأة البحث العسكرية "بيكاتيني أرسنال"، والبنية التحتية المحلية الحيوية.
 
وأشار رئيس الشرطة في بلدة فلورام بارك في نيوجيرسي إلى أن الطائرات المسيرة كانت تحلق فوق "خزانات المياه، وخطوط نقل الكهرباء، ومحطات القطارات، وإدارات الشرطة، والمنشآت العسكرية" في الأسابيع الأخيرة.
وأضاف رئيس الشرطة قائلا: "يبدو أن وجودها ذو طبيعة مشبوهة".
 
واستمر المسؤولون في التأكيد على أن الطائرات المسيرة لا تشكل أي تهديد معروف للسلامة العامة، بينما تعمل الوكالات المحلية والفيدرالية معا للتحقيق في المشاهدات.
 
وفي يوم الثلاثاء، أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي بيانا مشتركا مع شرطة ولاية نيوجيرسي ومكتب الأمن الوطني والتأهب في الولاية يطلب فيهما معلومات بشأن "المشاهدات الأخيرة لما يُحتمل أن يكون طائرات مسيرة تحلق في عدة مناطق على طول نهر راريتان".
 
ويصر الشخص الذي نشر الفيديو الجديد للطائرات المسيرة على الإنترنت على أن الإجابة تكمن في المشاريع السرية الأمريكية، قائلا: "يبدو أنهم يريدون أن يراها الناس".
 
وظهرت طائرة أخرى بعد ذلك، حيث بدت وكأنها تحوم ثابتة وراء خط الأشجار، مضيئة بأضواء متعددة تومض بدرجة كافية لإنتاج تأثير الوميض في العدسة.
 
وأشار بعض المعلقين على الفيديو إلى أن هذه الطائرات قد تكون طائرات عسكرية سرية أمريكية، حيث سمع في الفيديو صوت المصور وهو يقول: "لقد حلقت طائرة F-16 فوقها".
 
وبحسب تقرير نشره موقع "فوكس نيوز"، فقد شهدت نحو اثني عشر مقاطعة في نيوجيرسي ظهور الطائرات المسيرة الغامضة التي تحلق في السماء، في حين ما يزال السكان المحليون ووزارة التحقيق الفيدرالية (FBI) في حيرة من أمرهم بشأن من يقف وراء هذه الظاهرة أو ما هو تفسيرها.
 
وقال تقرير "فوكس نيوز"، نقلا عن موقع Patch، تم رصد الطائرات المسيرة لأول مرة فوق مقاطعة موريس في نيوجيرسي في منتصف نوفمبر، والتي تقع حدودها على بعد نحو ميلين شمال ملعب الغولف الوطني المملوك لترامب في بيدمنستر. ومنذ ذلك الحين، تم رصد الطائرات المسيرة بانتظام في جميع أنحاء ولاية نيوجيرسي، من المقاطعات الوسطى مثل مونموث وأوشن وهانتردون، بالإضافة إلى مقاطعات كامدن وبيرلينغتون في جنوب الولاية.
 
وعلى الرغم من أن المسؤولين في أجهزة إنفاذ القانون يقولون إنه لا يوجد تهديد حالي، إلا أن هذا لم يمنع السكان المحليين من الشعور بالذعر.

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