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فرصة لمراقبو السماء.. 15 حدثاً فضائياً خلال 2025

منوعات

2024-12-30 | 10:02
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
فرصة لمراقبو السماء.. 15 حدثاً فضائياً خلال 2025
137 مشاهدة

في عام 2025، سيحظى مراقبو السماء بفرصة للاستمتاع بمجموعة من الأحداث السماوية المدهشة.

في عام 2025، سيحظى مراقبو السماء بفرصة للاستمتاع بمجموعة من الأحداث السماوية المدهشة، بدءا من اختفاء كوكب المريخ خلف قمر الذئب، مرورا بسطوع كوكب الزهرة في ذروته، وصولا إلى كسوف شمسي رائع على شكل "قرون الشيطان"، كما ستكون هناك العديد من الزخات الشهابية التي ستبلغ ذروتها تحت سماء مظلمة خالية من القمر.

وإليك 15 حدثا سماويا يجب أن تضعها على تقويمك لعام 2025:
1- زخة شهب الكوادرانتيد 3 يناير 2025 (حوالي منتصف الليل): ستضيء شهب الكوادرانتيد السماء بما يصل إلى 120 شهابا في الساعة، بما في ذلك الكرات النارية الساطعة، وغياب القمر في ذلك التوقيت سيجعل مشاهدة الزخة أكثر وضوحا إذا كانت السماء صافية.

2- المريخ يختفي خلف قمر الذئب13-14 يناير 2025 (قبل منتصف الليل): سيكون لدى أمريكا الشمالية أفضل مكان لمراقبة اختفاء المريخ خلف قمر الذئب شبه الكامل، هذا الحدث النادر سيكون مثيرًا لمشاهدته، خاصة في الساعة 9:16 مساء بتوقيت واشنطن.

3- المريخ في المعارضة 15 يناير 2025 (طوال الليل): يصل المريخ إلى مرحلة المعارضة، حيث سيبدو سساطعا ومميزا طوال الليل. هذا الحدث يحدث مرة واحدة كل 26 شهرا، مما يجعله فرصة رائعة للمراقبة.

4- زهرة الهلال في أقوى سطوعها 19 فبراير 2025 (بعد غروب الشمس) : سيبلغ كوكب الزهرة أقرب نقطة إلى الأرض، وسيكون في أطواره الهلالية الرقيقة، مما يوفر مشاهدة استثنائية، و يمكن استخدام التلسكوب لرؤيته بوضوح.

5- كسوف شمسي على شكل "قرون الشيطان" 29 مارس 2025 : سيحدث كسوف جزئي أثناء الشروق في أمريكا الشمالية، وستظهر الشمس على شكل هلال مع قرنين لفترة قصيرة.

6- زخة شهب ليريد 21-22 أبريل 2025 (منتصف الليل) : ستصل شهب الليريد إلى ذروتها مع 10-20 شهابا في الساعة، وقد تتضمن أيضا كرات نارية مذهلة، وسيكون القمر في طور الهلال المتزايد وسيغيب قبل منتصف الليل، مما يوفر سماء مظلمة للمراقبة.

7- زخة شهب إيتا أكواريد 6-7 مايو 2025 (منتصف الليل): تسبب شهب إيتا أكواريد في السماء حطاما خلفه المذنب هالي، وعند ذروتها، ستكون هناك 60 شهابا في الساعة، وستشاهد هذه الزخة بشكل أفضل في نصف الكرة الجنوبي.

8- القمر الهلال يمر بجانب عنقود الثريا20 يوليو 2025 (قبل الشروق): سيظهر القمر الهلالي وهو يمر بجانب عنقود الثريا الجميل، سيكون المشهد رائعا، خاصة قبل الشروق مباشرة.

9- زخة شهب دلتا أكواريد 28-29 يوليو 2025 (بعد الغروب) : سيكون لديك الفرصة لمراقبة حوالي 20 شهابا في الساعة مع زخة شهب دلتا أكواريد، حيث يغيب القمر المتزايد قبل منتصف الليل، مما يترك السماء مظلمة لمتابعة الحدث.

10- تلاقي الزهرة والمشتري12 أغسطس 2025 (قبل الشروق) " سيظهر كوكبا الزهرة والمشتري بالقرب من بعضهما البعض، ويبدوان ككوكب واحد في السماء، وهو مشهد رائع قبل الشروق.

11- الكسوف الشمسي الجزئي الثاني 21 سبتمبر 2025 (خلال النهار) : سيحدث كسوف شمسي جزئي مرئي في نيوزيلندا، حيث سيغطي القمر ما بين 58% و 73% من الشمس، وستشاهد جزءا من الكسوف في المناطق الواقعة في المحيط الجنوبي وقطب أنتاركتيكا.

12- زحل في المعارضة 21 سبتمبر 2025 (طوال الليل) : سيكون زحل في أبهى صورته عندما تمر الأرض بينه وبين الشمس، وهذه هي أفضل فرصة لمراقبة زحل باستخدام التلسكوب.

13- زخة شهب دراكونيد 8-9 أكتوبر 2025 (بعد الغروب) : ستكون هذه الزخة من الشهب فريدة من نوعها لأنها ستصل ذروتها في الساعات الأولى بعد الغروب، وسيكون القمر في طور الجيبوس المنخفض، مما سيوفر سماء مظلمة لمراقبة الشهب.

14- سوبرمون في 5 نوفمبر 2025 (الغروب) سيصل السوبرمون في نوفمبر إلى حجمه الأكبر وأكثر سطوعا منذ عام 2019، مما يجعله أحد أبرز الأحداث السماوية لهذا العام.

15- زخة شهب ليونيد 17-18 نوفمبر 2025 (منتصف الليل): ستصل زخة شهب ليونيد إلى ذروتها في ليلة مظلمة بدون قمر، مما يجعل السماء مثالية لمراقبة حوالي 15 شهابًا في الساعة.

لذلك أنت مدعو لوضع هذه التواريخ في أجندتك والاستعداد لعام مليء بالمشاهد السماوية الرائعة.

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