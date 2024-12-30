كم تلتهم السيجارة الواحدة من عمرك؟.. دراسة مرعبة تجيب

حيث توصلت دراسة بريطانية حديثة إلى أن "سيجارة واحدة في المتوسط تنقص عمر مدخنها حوالي 20 دقيقة" أي أكثر مما كان يعتقد في السابق وهو أن كل سيجارة تقصر حياة المدخن بـ11 دقيقة فقط.وهذا يعني أن علبة بها 20 سيجارة يمكن أن تقصر عمر الشخص بنحو 7 ساعات، حسب ما جاء في صحيفة "غارديان" .وحسب هذا التحليل، فإنه إذا أقلع المدخن الذي يدخن 10 سجائر يوميا عن هذه العادة في من كانون الثاني المقبل، فيمكنه منع فقدان يوم كامل من حياته بحلول الثامن من كانون الثاني.كما يمكن للشخص نفسه زيادة متوسط عمره المتوقع بأسبوع إذا أقلع عن التدخين حتى الخامس من شباط، وبشهر كامل إذا توقف حتى الخامس من اب.وبحلول نهاية العام، يمكن أن يتجنب المقلع عن التدخين فقدان 50 يوما من حياته، وفقا للتقييم.وكان تقييم سابق نشر في المجلة الطبية عام 2000، وجد أن سيجارة واحدة في المتوسط تقلل من متوسط العمر المتوقع بحوالي 11 دقيقة.وتقول سارة جاكسون، وهي زميلة بحثية رئيسية في مجموعة أبحاث الكحول والتبغ بكلية لندن الجامعية: "يعرف الناس عموما أن التدخين ضار، لكنهم يميلون إلى التقليل من تقدير مدى الضرر".وأضافت وفق الـ"غارديان": "في المتوسط، يخسر المدخنون الذين لا يقلعون عن التدخين نحو عقد من الزمان (من حياتهم). هذا يعني 10 أعوام من الوقت الثمين ولحظات الحياة والأحداث المهمة مع أحبائهم".كما أشارت إلى أنه: "قد يعتقد بعض الناس أنهم لا يمانعون في خسارة بضع سنوات من الحياة نظرا لأن الشيخوخة غالبا ما تتميز بالمرض المزمن أو الإعاقة، لكن التدخين لا يقتطع الفترة غير الصحية في نهاية الحياة. إنه في المقام يأكل من السنوات الصحية نسبيا في منتصف العمر، مما يعجل ببداية المرض".وفي النهاية، أكدت الدراسة أن الإقلاع عن التدخين في أي مرحلة من العمر يعود بالفائدة على الصحة، حيث يزيد من فرص العيش حياة أطول وأكثر صحة.