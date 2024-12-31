يقلل من خطر الوفاة المبكرة.. نظام غذائي جديد ينقذ الأرض

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
حب وكراهية
من
11:00 AM
الى
11:45 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب وأسدود
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-511445-638712503418219619.jpeg
يقلل من خطر الوفاة المبكرة.. نظام غذائي جديد ينقذ الأرض
منوعات
2024-12-31 | 08:57
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
501 مشاهدة
وجدت دراسة أن النظام الغذائي الصحي الكوكبي الذي يركز على الأطعمة النباتية غير المصنعة مع كمية متواضعة من اللحوم ومنتجات الألبان، يمكن أن يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 30%.
كما يمكن لهذا النظام الغذائية أن يقلل بشكل كبير من التأثير البيئي للشخص العادي، وفقا لشبكة
cbs news
.
واستخدم الباحثون بيانات صحية من أكثر من 200 ألف شخص مسجلين في دراسة صحة الممرضات الأولى والثانية، ودراسة متابعة المهنيين الصحيين الذين أكملوا استبيانات غذائية كل أربع سنوات على مدى فترة 34 عاما، وفقا لبيان صحفي.
وتم تسجيل الأنظمة الغذائية للمشاركين بعد ذلك بناء على تناولهم لـ 15 مجموعة غذائية، بما في ذلك الحبوب الكاملة والخضروات والدواجن والمكسرات. وكان هذا لتحديد مدى التزام المشاركين بالنظام الغذائي.
ووجدت الدراسة أن كل سبب رئيسي للوفاة، بما في ذلك أمراض القلب وأمراض الرئة والسرطان، انخفض لدى أولئك الذين التزمت أنظمتهم الغذائية بشكل وثيق بالنظام الغذائي الصحي الكوكبي، أو كما يعرف أيضا باسم الحمية الغذائية الكوكبية.
وكانت هذه أول دراسة كبيرة لتقييم التأثيرات الصحية للنظام الغذائي، والذي وجد الباحثون أنه يمكن أن يقلل من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 29% واستخدام الأراضي بنسبة 51%.
وأشار الباحثون إلى أن استخدام مساحة أقل أمر مهم لإعادة التشجير وتقليل مستويات غازات الاحتباس الحراري التي تؤدي إلى تغير المناخ.
وقال والتر ويليت، أستاذ علم الأوبئة والتغذية في كلية تي إتش تشان للصحة العامة بجامعة هارفارد، في البيان الصحفي: "إن تغير المناخ يضع كوكبنا على المسار الصحيح للكارثة البيئية، ويلعب نظامنا الغذائي دورا رئيسيا. إن تغيير طريقة تناولنا للطعام يمكن أن يساعد على إبطاء عملية تغير المناخ. وما هو أكثر صحة للكوكب هو أيضا أكثر صحة للبشر. وتظهر النتائج مدى ارتباط صحة الإنسان والكوكب.
إن تناول الطعام الصحي يعزز الاستدامة البيئية، وهو بدوره ضروري لصحة ورفاهية كل شخص على وجه الأرض".
ويؤكد النظام الغذائي على زيادة استهلاك الخضروات والفواكه والبقوليات والحبوب الكاملة والمكسرات، مع تقليل تناول السكريات الخام والمكررة واللحوم الحمراء، وفقا لشبكة
cbs news
.
وتم اقتراح هذا النظام الغذائي لأول مرة من قبل لجنة EAT-Lancet في عام 2019، وكان مصممو النظام الغذائي يأملون في معالجة كيفية إطعام عدد متزايد من السكان بشكل مستدام.
ويشار إلى أن مكونات هذا النظام مشابهة للنظام الغذائي المتوسطي ويمكن تكييفه ليكون نباتيا بالكامل.
>>
انضم إلى قناة السومرية على
واتساب
مواضيع ذات صلة
لحماية قلبك من الامراض عليك بهذا النظام الغذائي
09:59 | 2024-12-02
بدءا من الغد.. منافذ العراق تعمل بنظام الاتمتة الالكترونية
08:57 | 2024-12-31
مكتب السوداني يعلن تطبيق نظام أسيكودا العالمي لأتمتة العمليات الكمركية
08:04 | 2024-12-31
الحكومة تسعى لتأسيس نظام مالي جديد تواكب من خلاله تطور الاقتصاد
02:11 | 2024-12-29
نظام
غذائي
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
وفاة مسؤول اثناء اجتماع داخل المنطقة الخضراء
سياسة
30.98%
01:27 | 2024-12-30
وفاة مسؤول اثناء اجتماع داخل المنطقة الخضراء
01:27 | 2024-12-30
عطلة الخميس في هذه المحافظة
محليات
25.63%
05:03 | 2024-12-31
عطلة الخميس في هذه المحافظة
05:03 | 2024-12-31
هل سيكون العراقيون امام ازمة جديدة مرتقبة؟
محليات
21.95%
11:33 | 2024-12-29
هل سيكون العراقيون امام ازمة جديدة مرتقبة؟
11:33 | 2024-12-29
المحافظات التي عطلت الدوام الخميس المقبل
محليات
21.45%
06:12 | 2024-12-31
المحافظات التي عطلت الدوام الخميس المقبل
06:12 | 2024-12-31
المزيد
أحدث الحلقات
Morning Live
2025.. عام جديد بالنجاح واستقبال مليء بالأمل - حلقة ١٨٨ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-31
Morning Live
2025.. عام جديد بالنجاح واستقبال مليء بالأمل - حلقة ١٨٨ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-31
ناس وناس
بغداد ساحة الطيران - الحلقة ١٨٥ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-31
ناس وناس
بغداد ساحة الطيران - الحلقة ١٨٥ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-31
من الأخير
السنة.. المطالبة بالفاكهة المحرمة - حلقة ٥٥ | الموسم 1
14:30 | 2024-12-30
من الأخير
السنة.. المطالبة بالفاكهة المحرمة - حلقة ٥٥ | الموسم 1
14:30 | 2024-12-30
العراق في دقيقة
30-12-2024 | 2024
13:30 | 2024-12-30
العراق في دقيقة
30-12-2024 | 2024
13:30 | 2024-12-30
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ كانون الاول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-12-30
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ كانون الاول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-12-30
استديو Noon
معايدة السنة الجديدة 30-12-2024 | 2024
07:00 | 2024-12-30
استديو Noon
معايدة السنة الجديدة 30-12-2024 | 2024
07:00 | 2024-12-30
صباحكم أحلى مع سلمى
أين تقضون ليلة راس السنة؟ 30-12-2024 | 2024
02:30 | 2024-12-30
صباحكم أحلى مع سلمى
أين تقضون ليلة راس السنة؟ 30-12-2024 | 2024
02:30 | 2024-12-30
خط أحمر
اقتحام، سرقة، قتـ ل وحرق!! حادثة صادمة في ديالى - الحلقة ٢٨ | الموسم 7
15:30 | 2024-12-29
خط أحمر
اقتحام، سرقة، قتـ ل وحرق!! حادثة صادمة في ديالى - الحلقة ٢٨ | الموسم 7
15:30 | 2024-12-29
منتدى سومر
العراق والسعودية الخليج مع أمنيات للسنة الجديدة 28-12-2024 | 2024
13:00 | 2024-12-29
منتدى سومر
العراق والسعودية الخليج مع أمنيات للسنة الجديدة 28-12-2024 | 2024
13:00 | 2024-12-29
جات بالليل
خسارة المنتخب 29-12-2024 | 2024
13:00 | 2024-12-29
جات بالليل
خسارة المنتخب 29-12-2024 | 2024
13:00 | 2024-12-29
الأكثر مشاهدة
Morning Live
2025.. عام جديد بالنجاح واستقبال مليء بالأمل - حلقة ١٨٨ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-31
Morning Live
2025.. عام جديد بالنجاح واستقبال مليء بالأمل - حلقة ١٨٨ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-31
ناس وناس
بغداد ساحة الطيران - الحلقة ١٨٥ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-31
ناس وناس
بغداد ساحة الطيران - الحلقة ١٨٥ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-31
من الأخير
السنة.. المطالبة بالفاكهة المحرمة - حلقة ٥٥ | الموسم 1
14:30 | 2024-12-30
من الأخير
السنة.. المطالبة بالفاكهة المحرمة - حلقة ٥٥ | الموسم 1
14:30 | 2024-12-30
العراق في دقيقة
30-12-2024 | 2024
13:30 | 2024-12-30
العراق في دقيقة
30-12-2024 | 2024
13:30 | 2024-12-30
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ كانون الاول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-12-30
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ كانون الاول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-12-30
استديو Noon
معايدة السنة الجديدة 30-12-2024 | 2024
07:00 | 2024-12-30
استديو Noon
معايدة السنة الجديدة 30-12-2024 | 2024
07:00 | 2024-12-30
صباحكم أحلى مع سلمى
أين تقضون ليلة راس السنة؟ 30-12-2024 | 2024
02:30 | 2024-12-30
صباحكم أحلى مع سلمى
أين تقضون ليلة راس السنة؟ 30-12-2024 | 2024
02:30 | 2024-12-30
خط أحمر
اقتحام، سرقة، قتـ ل وحرق!! حادثة صادمة في ديالى - الحلقة ٢٨ | الموسم 7
15:30 | 2024-12-29
خط أحمر
اقتحام، سرقة، قتـ ل وحرق!! حادثة صادمة في ديالى - الحلقة ٢٨ | الموسم 7
15:30 | 2024-12-29
منتدى سومر
العراق والسعودية الخليج مع أمنيات للسنة الجديدة 28-12-2024 | 2024
13:00 | 2024-12-29
منتدى سومر
العراق والسعودية الخليج مع أمنيات للسنة الجديدة 28-12-2024 | 2024
13:00 | 2024-12-29
جات بالليل
خسارة المنتخب 29-12-2024 | 2024
13:00 | 2024-12-29
جات بالليل
خسارة المنتخب 29-12-2024 | 2024
13:00 | 2024-12-29
اخترنا لك
2025.. تطور بالذكاء الاصطناعي والعلاج الجيني والخلايا
10:25 | 2024-12-31
مشروبان شهيران يقللان خطر الإصابة ببعض أنواع السرطانات.. هل تعرفهما؟
09:53 | 2024-12-31
هؤلاء سيسافرون عبر الزمن في رأس السنة!
07:34 | 2024-12-31
ظاهرة فريدة مع بداية 2025
06:48 | 2024-12-31
2025.. عام التحرر والفرص الذهبية لمواليد برج الجدي
06:24 | 2024-12-31
"حبات العنب".. ما علاقتها باحتفالات رأس السنة؟
05:54 | 2024-12-31
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
كيف ستكون علاقة الطبقة السياسية العراقية مع ترامب؟
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
أبراج
على السومرية
اطلع على برجك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.