بريطانيا.. حل اللغز الأقدم في تاريخ البلاد!

وفي التفاصيل التي نشرتها جريدة "Metro" البريطانية، فقد اختفت الفتاة فوكس، من وسط كوفنتري، عندما كانت تبلغ من العمر 16 عاماً في عام 1972. وفي وقت اختفائها كانت تعيش مع والديها وقالت إنها ربما كانت في علاقة مع رجل سناً.وأصدرت نداءً جديدًا للعثور عليها الأسبوع الماضي، قائلة إنها تحتفظ بـ"عقل منفتح" في حالة ابتعادها ببساطة عن المنطقة دون إخبار أحد.وعلى الرغم من عدم وجود أي أثر لها في العقود الخمسة الماضية، كشف المحققون أن شيلا، التي تبلغ من العمر الآن 68 عاماً، تم العثور عليها آمنة وبصحة جيدة وتعيش في جزء آخر من البلاد.وقال متحدث باسم الشرطة: "يسعدنا أن نعلن عن انتهاء أحد أطول تحقيقات شرطة ميدلاندز في الأشخاص المفقودين".وأضاف: "لقد نشرنا مؤخراً نداءً متجدداً للمساعدة في العثور على فوكس، التي اختفت من كوفنتري عام 1972، وتم العثور على صورة واحدة لشيلا من وقت اختفائها تقريباً من قبل ضباط التحقيق ونشروها على موقعنا على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي".وتابع: "في غضون ساعات من النداء، تواصل أفراد الجمهور مع المعلومات التي قادت الفريق إليها. وتم التأكد من أن آمنة وبصحة جيدة وتعيش في جزء آخر من البلاد، وحل أخيراً واحدة من أطول قضايا الأشخاص المفقودين التي حققنا فيها".وقالت الرقيب المحقق جينا شو، من فريق التحقيق في القضايا الباردة التابع للشرطة: "نحن سعداء للغاية بالعثور على بعد أكثر من خمسة عقود. لقد بحثنا في كل قطعة من الأدلة التي يمكننا العثور عليها وتمكنا من تحديد صورة لشيلا. نحن فريق صغير من الضباط، وأود أن أشيد بعمل المفوض شون ريف، الذي تمكن من حل هذه القضية بمساعدة من الجمهور".وتابع: "كل شخص مفقود لديه قصة، ويستحق أفراد أسرته وأصدقائه معرفة ما حدث لهم، ونأمل أن يجتمعوا بهم مرة أخرى".