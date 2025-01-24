القبض على شخص يبيع الهواء في الزجاجات

نيوز – منوعات

أثار ظهور شاب في إحدى العربية، خلال بث مباشر عبر مواقع التواصل، وهو يبيع الهواء في زجاجات، تحركا فوريا من جانب السلطات.



ووقف الشاب في الستين بمدينة السلط الأردنية، وهو يزعم بيعه زجاجات معبأة بهواء المدينة، الأمر الذي تسبب في ازدحام مروري، وغلق الطريق الذي كان يتواجد فيه.

وشرح الشاب فكرة منتجه وتفاخر بها، وبقدرته على إرسال هواء المنعش إلى أي مكان في العالم، وفقا لوكالة أنباء "عمون" الأردنية.

وقال الشاب: إنه "سيبيع زجاجة الهواء وسعتها لتر واحد بدينارين اثنين، بينما قام بتغليف العبوة بصورة من مدينة السلط، وتضم الستين، الشهير بارتفاعه وهوائه العليل، وإطلالته على مدينة القدس".

وروج الشاب لزجاجاته، بأنها تحتوي على هواء السلط بنكهة فلسطينية، لإطلالة الموقع على فلسطين وإطلاق اسم "القدس عربية" على الستين.

ومع رواج الفيديو وإثارته لسخط العديد من مستخدمي "السوشيال ميديا"، سارعت الأجهزة الأمنية الأردنية باستدعاء الشاب، الذي تم عرضه على محافظ البلقاء، سلمان النجادا.

وأخذ النجادا على الشاب التعهدات اللازمة بعدم العودة إلى فعلته، سواء إغلاق الطريق، او بيع منتجات لا أصل لها.