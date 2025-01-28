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أسرار تخزين الأطعمة لجعلها تدوم طويلاً

منوعات

2025-01-28 | 01:03
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
أسرار تخزين الأطعمة لجعلها تدوم طويلاً
303 مشاهدة

السومرية نيوز ـ منوعات

يضع الجميع الطعام المطبوخ في الثلاجة وأحيانا لفترة طويلة، مع أنه لا يمكن تخزين الأطعمة لفترة غير محدودة تجنبا لتلفها وتحولها إلى أطعمة فاسدة سامة.


ويقول يفغيني بيلاوسوف أخصائي أمراض الجهاز الهضمي: "من الأفضل وضع الأطعمة المحضرة في الثلاجة بعد مرور ساعتين على تحضيرها أو عندما تكون في درجة حرارة الغرفة.

كما من المهم ألا تزيد درجة الحرارة داخل الثلاجة عن أربع درجات لأن الميكروبات تنمو بشكل أكثر نشاطا في هذا النطاق من درجات الحرارة، ما يزيد من خطر فساد الطعام. فمثلا، يمكن تخزين السلطات مع الصلصات، وخاصة تلك التي تحتوي على المايونيز، لمدة لا تزيد على 12 ساعة لأن مثل هذه السلطات غالبا ما تصبح مصدرا للبكتيريا إذا تركت في درجات حرارة أعلى من أربع درجات لفترة طويلة.

أما السلطات المصنوعة من الخضار المخللة أو المخمرة، على العكس من ذلك، يمكن تخزينها في الثلاجة لمدة تصل إلى 36 ساعة.

ووفقا له، يجب ألا تبقى الأسماك المقلية أو المسلوقة في الثلاجة أكثر من 12 ساعة، لأنها تفقد جودتها بسرعة وقد تصبح ضارة بالصحة، أما بالنسبة لمختلف أنواع اللحوم فيجب ألا تخزن فترة طويلة في الثلاجة خاصة إذا كانت مقلية، أي يجب في غضون 1-2 يوم تناولها، وهذا يشمل اللحوم المسلوقة أيضا.

ويمكن تخزين سلطات الخضار الطازجة أو المطبوخة غير المتبلة مع اللحوم الأسماك لمدة تصل إلى 18 ساعة، ولكن في حاويات محكمة الإغلاق لتقليل تعرضها للأكسجين وإبطاء نمو البكتيريا. وللحفاظ على الطعام طازجا لأطول فترة ممكنة، يجب تجنب إعادة تسخين أو تبريد نفس الطعام بشكل متكرر لأن هذا يعزز نمو الميكروبات.

ويقول: "يعتمد التخزين الجيد للأطعمة على درجة الحرارة والوقت المناسبين. وعند أخذ هذه العوامل في الاعتبار، فمن الممكن منع تلف الأغذية وإبقائها صالحة للاستهلاك لعدة أيام".
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تخزين الأطعمة

الطعام

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