طفلة من غزة لترامب: "إذا قلتلك اطلع من بيتك ح تطلع"؟!

بعد تصريح المثيرة للجدل بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وجهت طفلة فلسطينية من القطاع رسالة له، متسائلة " إذا قلتلك اطلع من بيتك ح تطلع؟".

وأضافت ماريا حنون في مقطع مصور على منصة إنستغرام، "إذا أنت بترفض تطلع من بيتك، لماذا تريد مني أن أقبل الخروج من بيتي ووطني".



كما تابعت "أنتم تقولون إنكم الحرية والديمقراطية؟". عن "أي حرية تتكلمون؟"

وختمت ناصحة "تحكم في كل العالم إلا لأنها كل العالم".

وكان دعا في وقت سابق أمس ومصر مرة أخرى إلى استقبال سكان غزة، قائلا إن الفلسطينيين هناك ليس لديهم بديل سوى مغادرة القطاع الساحلي في أثناء إعادة بنائه بعد حرب إسرائيلية طاحنة ضد حماس استمرت نحو 16 شهرا، ونشرت الدمار في .



إلا أنه هذه المرة أكد أنه سيدعم إعادة توطين الفلسطينيين "بشكل دائم"، متجاوزا اقتراحاته السابقة التي رفضتها كل العربية بشدة.



هذا ويشكل التهجير القسري لسكان انتهاكا للقانون الدولي، وسوف يلقى معارضة شديدة ليس فقط في المنطقة وإنما من جانب حلفاء واشنطن الغربيين أيضا.